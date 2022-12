Peñarroya: «El equipo está entendiendo que cada día no puede ser un festival»

La marca Joan Peñarroya ha vuelto a quedar presente en la victoria del Baskonia ante el UCAM Murcia: lo colectivo siempre primará sobre lo individual. «Necesitamos de los trece jugadores y esa tiene que ser una fuerza nuestra». Por ello, le tocó descansar a Kotsar y a Marinkovic, de nuevo el descarte, en un muy buen partido. «Cogimos distancia, que a veces se nos va, pero la ampliamos en el tercer cuarto. En el último igual hemos bajado un poco el nivel pero me voy contento».

El Baskonia está en fase de crecimiento y madurez. Ya sin dientes de leche. «Vamos a perder partidos y tendremos partidos malos pero el equipo está entendiendo que cada día uno no puede ser un festival ni tampoco un drama. A ser igual de competitivos cuando el partido se ensucia». Son tres rotundas victorias consecutivas, pero como cuando llegaron las derrotas, «esto no para».

El conjunto azulgrana volvió a destacar en ataque y a mostrar un notable rigor defensivo. «Hemos defendido bien bastantes ratos en los focos de ataque de Murcia. Sabíamos que tenemos que dar un paso adelante y lo estamos consiguiendo», ha celebrado. El catalán espera seguir mejorando con el paso de los partidos. «Nos queda margen de crecimiento en ambos lados del campo dependiendo de momentos del juego. Nos lo dará la experiencia de jugar estos partidos».

De forma individual, afirmó que el golpe en el hombro que ha sufrido Markus Howard y que le ha dejado fuera del partido antes de tiempo es solo un «sustito» y no ha querido ensalzar en exceso el partidazo de Giedraitis, con 25 puntos. «De Rokas se duda mucho fuera pero yo no tengo ninguna. No puedo controlar lo que se opina pero no hay tema Rokas», ha afirmado tajantemente.

Por su parte, Sito Alonso tardó más de veinte minutos en iniciar su comparecencia de prensa. «Lo siento, necesitaba hablar con los chicos para sobreponernos de los problemas». Su discurso fue una defensa a ultranza de su equipo pese a la falta de competitividad mostrada. «No estamos preparados a nivel de bloque para afrontar los problemas que estamos teniendo. Para administrar las frustraciones. Enseguida parecemos un equipo débil. Lo que hace a un equipo fuerte es la adversidad y es lo que me motiva. El no estar donde pensábamos que íbamos a estar. Lo vamos a arreglar solos».