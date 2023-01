Peñarroya: «Hemos estado muy poco sólidos en defensa»

La defensa ha condicionado al Baskonia cada vez que ha tenido en su mano el partido en Milán. Lo ha lamentado de forma profunda Joan Peñarroya, quien ha reconocido que su rival tuvo más energía. «Han jugado demasiado fácil. Milán tiene una gran plantilla, no es normal su clasificación, pero es un equipo que le cuesta anotar y ha anotado demasiado fácil en la segunda parte», ha admitido el entrenador.

Han sido 49 puntos recibidos en los 20 minutos finales, 27 en el último cuarto. «Hemos estado muy pocos sólidos atrás y ganar fuera de casa en Euroliga con estos registros es casi imposible», ha resumido Peñarroya. El técnico no ha puesto especial énfasis en los 13 rebotes de diferencia entre ambos equipos y la concesión de doce capturas ofensivas para el conjunto transalpino. «No me preocupa el rebote. Ha habido un par de partidos malos en el rebote, hoy es uno de ellos, pero no creo que tengamos un problema en el rebote defensivo».

El técnico baskonista ocultó su decepción cuando fue cuestionado sobre si perder en la cancha del colista era una 'oportunidad perdida'. «Con todo el cariño del mundo. ¿Hemos visto el roster de Milán? Seguramente vale el triple que el nuestro. Vamos a ser conscientes de dónde estamos, contra quién jugamos, evidentemente podríamos haber jugado mejor y ganar el partido pero no pretendamos creernos lo que no somos».

El catalán reitera en cada comparecencia que el objetivo del Baskonia es competir contra todos, pelear por todo, pero rehuye hablar del play off. «Hemos jugado contra un equipazo, un pedazo de entrenador y jugadores de alto nivel y para nosotros es muy difícil estar siempre al 100% o cerca. Hoy no hemos estado y cuando no estamos, pues es muy difícil ganar».

Por último, ha pedido paciencia con la adaptación de Heidegger. «El chico tiene muchas ganas. Hizo ayer quince minutos de entrenamiento con el equipo. tenemos que meterlo, pero es una semana difícil porque casi no tenemos tiempo de entrenar. pero le he visto bien y seguro que nos va a dar».