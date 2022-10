Peñarroya: «Nos faltan detallitos que nos hagan ganar los partidos»

Visiblemente mosqueado y consciente de que el triunfo estuvo muy cerca. De esta manera se mostró Joan Peñarroya nada más finalizar el encuentro ante el Lenovo Tenerife en el Buesa Arena (79-85). Los vitorianos, de esta manera, encajan su segunda derrota consecutiva en liga tras la sufrida hace una semana ante el Barcelona. Aunque, a diferencia del duelo del Palau Blaugrana, el guion de este ENVITE pudo tener un final totalmente diferente.

«Ha sido un partido muy igualado. La experiencia del Tenerife les ha dado la victoria en los últimos minutos, saben lo que hay que hacer en este tipo de finales. Han cogido algún rebote ofensivo importante y sin ninguna pérdida de balón», afirmó el catalán, añadiendo que este tipo de detalles son «los que decantan un partido a favor de un equipo». Analizando el encuentro, Peñarroya reconoció que el Baskonia tenía «controlado el partido a falta de tres minutos, nos da rabia no haber mantenido la ventaja. Esto sólo significa que tenemos mucho trabajo por delante».

El gran partido cuajado por Sander Raieste, autor de 15 puntos, no fue suficiente para que el cuadro vitoriano se llevase el triunfo. «Viene de jugar poco en el último partido, tuvo poco protagonismo. Ha hecho un trabajo muy bueno, no sólo ha estado en pista por anotar, sino porque ha hecho bien las cosas. Eso es lo que les pido a todos los jugadores. No nos debe sorprender esto».

«A Enoch le harán pruebas»

El único jugador que no tuvo minutos en el Buesa Arena, fue el pívot Steven Enoch. El estadounidense, ausente por un esguince en el tobillo, no pudo jugar ni un sólo minuto ante los tinerfeños. Peñarroya, preguntado por el estado del jugador, avisó que «le van a hacer más pruebas durante la semana, por ahora no sabemos mucho más. Habrá que mantenerse a la espera».