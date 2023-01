Control antidopaje de Pierria Henry Peñarroya: «Si para el club es muy jodida la situación, para Henry también» Asegura que «se va a intentar demostrar» su inocencia, pero cree que «el proceso no va a ser cosa de unas pocas semanas»

Joan Peñarroya ha analizado este jueves en la previa del partido contra Anadolu Efes la situación de Pierria Henry tras su inhabilitación por una prueba antidopaje inconcluyente. «Es una situación compleja, muy compleja. No hay precedentes en el baloncesto», ha resumido. A partir de ahí, se ciñe al comunicado del club. «Aunque muchos piensen que no, el comunicado del club es muy claro y es lo que hay. La gente puede tener todas las dudas que quiera, pero es lo que hay», ha añadido.

Ha querido «dar el apoyo al jugador» porque «si para el club es muy jodida la situación, para el chaval también». Pero con la voluntad de ayudar a Henry. «Él está muy seguro de que ha actuado de forma correcta. El club tiene un problema y él un problemón. Se va a ayudar al chico y se va a intentar demostrar que va a salir bien parado», ha añadido.

Sin aventurarse, eso sí, a cuánto tiempo perderá el equipo a Henry, aunque todo apunta a que no podrá volver a contar con él esta temporada. «No tengo ni idea. Tiene pinta de que el proceso no va a ser cosa de unas cosas semanas. Tiene pinta de que esto se puede alargar. Pero no lo sabemos. A partir de ahí el equipo tiene que hacer lo que ha estado haciendo hasta ahora», ha reconocido.

El Baskonia peina el mercado. No es sencillo, ni por la situación del zoco ni por el perfil del jugador. «Queremos encontrar un jugador que nos pueda ayudar», ha explicado. «No buscando un sustituto de Pi, porque si queremos encontrar uno de sus características y ascendencia a día de hoy no existe. El jugador que se pueda acoplar lo mejor posible», ha reconocido. En lo colectivo, apela a «mirar hacia delante». «El equipo es consciente de la situación desde hace días. No ha sido cómodo estar en esta tesitura de los últimos diez días, pero es lo que tocaba. Nos toca intentar encontrar las mejores soluciones posibles», ha sentenciado.