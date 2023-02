Peñarroya: «No dramatizar en las malas rachas va a ser clave»

Se disponía un periodista a lanzar su pregunta tras un «os habéis descolgado un poco de la zona alta» cuando Peñarroya saltaba para corregirle con amabilidad. «No, no nos hemos descolgado. Vamos sextos. No nos hemos descolgado. Te entiendo por donde vas pero estamos ahí», le matizó con una amplia sonrisa. El técnico azulgrana es consciente de que «ahora la racha de resultados no está siendo buena» pero defiende su posición. «Es que llevamos veintipico jornadas ahí arriba».

En este contexto, trata de preparar al equipo para «mantener la cabeza fría» cuando los resultados no sean los mejores. «Que puede pasar», enfatiza. «En una victoria va a ver un grupo muy grande de equipos que van a estar o no en el play off. Dramatizar o no en esos momentos va a ser muy importante en las jornadas que quedan». Dos partidos aún antes del parón de la Copa, Panathinaikos mañana y salida a Kaunas el próximo viernes, y el sprint final de diez jornadas restantes.

El Baskonia afronta el final de una semana con doble compromiso continental que arrancó con un mal partido en Milán. «El otro día hubo situaciones en el rebote que nos hicieron daño, pero creo que donde estuvimos peor fue en la solidez defensiva en los unos contra unos. Demasiadas situaciones que nos rebasan y nos anotan fácil y no a un jugador específico. Y en Euroliga, si concedes tanto a un equipo que no le está resultando fácil anotar, pues les das confianza y se complica un poco más». Un claro aspecto a corregir mañana al refugio del Buesa Arena. «Con nuestra gente, nos sentimos más arropados que fuera y esperamos competir bien».

Visita Zurbano un Panathinaikos que sufrió una contundente derrota ayer en Madrid. «Vendrán con ganas de reaccionar. Y son un equipo con capacidad para jugar muy buen baloncesto. Su último partido en casa contra Zalgiris, la primera parte iban 15 abajo y la segunda la ganan de 40. Bacon, Paris Lee, Papagiannis, Grigonis… tienen jugadores con mucha capacidad para hacer daño individualmente. Con lo cual es otra prueba para ganar esa solidez de la que hablábamos antes».

Por último, ha sido preguntado por tres nombres propios. El primero, Heidegger, el nuevo timonel. «Un jugador diferente a lo que teníamos pero que hasta ahora donde más ha destacado ha sido en la parcela ofensiva, porque ha sido muy referente en los equipos en los que ha estado. Aquí evidentemente viene a hacer un papel importante pero no tenemos esa necesidad de que sea tan referente. Aunque su juego con el balón y capacidad para anotar la tenemos que aprovechar». En definitiva, que aporte junto a Thompson, «los dos bases más claros que tiene» el Baskonia. «Es evidente que ahora nosotros esperamos dar un salto ahí con su llegada y porque otros jugadores que han estado fuera de posición volverán a su estado natural».

Marinkovic, entre ellos, cuestionado por su temporada y por la de Giedraitis. «Estoy contento con ambos. Sus temporadas son diferentes, las estadísticas de Rokas mejor pero cada uno en su papel, están cumpliendo», ha concluido.