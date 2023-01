«No podemos estar satisfechos con el juego», subraya Peñarroya

Satisfecho con el fondo, no tanto con la forma. «Contentos por la victoria, que seguramente es lo mejor de nuestro partido. Nos llevamos el triunfo, pero no podemos estar satisfechos con el juego mostrado durante muchos momentos. Hay un rival que juega con mucho corazón y nos ha puesto en problemas», reflexionó Joan Peñarroya tras superar al Granada. «Nos hemos equivocado cuando al principio hemos jugado poco colectivo en ataque y en los momentos en los que Markus hace muchos puntos seguidos descuidamos un poco la defensa y nos quedamos en el intercambio», argumentó.

La victoria llegó con descanso para piezas importantes como Thompson, Giedraitis y Kotsar. «No tienen ningún problema. Pero se nos llena la boca al decir que usamos toda la plantilla y cuando usamos cinco que no nos gustan nos quejamos. Seré un valiente, pero creo en eso. Tenemos once partidos en enero, pero es que tengo trece jugadores y quiero ganar con todos, no con seis, ese no es mi estilo», explicó el técnico, para quien «hay que dar valor» al billete copero, «pero tampoco excesivo porque el Baskonia tiene la obligación de estar».