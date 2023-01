Peñarroya: «Cuando haya novedades sobre Henry, el club se encargará de decirlo»

Lacónico y con un volumen de voz más bajo de lo habitual, Joan Peñarroya ha eludido este domingo hacer ningún comentario sobre la ausencia de Henry. «Cuando haya novedades sobre algún tema de algún jugador que no está, el club se encargará de decirlo», ha repetido en dos ocasiones. Sin mencionar las molestias físicas que remitió la entidad el pasado viernes ni la evolución médica de las mismas, con lo que aumenta la incertidumbre por la situación del jugador al que el club está buscando reemplazo como confirmó ayer este periódico.

91 Monbus Obradoiro Westermann (18), Robertson (25), Thomas Scrubb (4), Vicedo (2) y Blazevic (3); Phil Scrubb (9), Guerrero (14), Zurbriggen (8), Álex Suárez (2) y Álvaro Muñoz (6). 86 Cazoo Baskonia Howard (14), Thompson (15), Giedraitis (14), Hommes (19) y Enoch 11); Kotsar (11), Marinkovic, Costello, Kurucs y Raieste (2). PARCIALES. 11-19, 24-14, 26-23 y 30-30.

ÁRBITROS. Torres, Conde y Sánchez Sixo han sido los colegiados del partido.

El técnico ha hablado con sinceridad tras caer derrotado en la pista del Obradoiro. «Es evidente que ahora nos quedamos cojos en la posición de base, pero empezamos así y lo llevamos más o menos bien». Con o sin Henry, igual que con Sedekerskis, el otro ausente en la mañana de Santiago, el Baskonia debe «competir e intentar ganar a quién sea» a juicio de su entrenador. «La gente tiene que seguir con confianza, el equipo va a dar la cara. Pero estamos viviendo demasiado del pasado», ha afirmado.

Peñarroya repara en que el equipo atraviesa un «momento complicado». «Las derrotas nunca sientan bien pero es más por jugadores que están bajos e intentar que aparezcan otros y aprovechen oportunidades. Y esas situaciones no se están produciendo». Ese ha sido el mensaje hacia una plantilla en la que en el Fontes do Sar apenas han participado ocho jugadores, con Giedraitis alcanzando los 33 minutos de juego, algo inusual en la filosofía del catalán. Kurucs ha participado ocho minutos, Raieste seis y Dani Díez no ha salido ni un solo segundo pese a estar teóricamente disponible en el banquillo.

El técnico azulgrana ha felicitado al Obradoiro por la victoria, el juego y su buena temporada, aunque considera que la derrota ha sido demérito azulgrana. «Que te anoten 80 puntos en tres cuartos es excesivo». El Baskonia arrancó bien el encuentro. «Sólidos y en líneas generales cómo tenemos que estar, pero si te anotan 24, 26 y 30 puntos en los otros cuartos es muy difícil ganar a cualquiera». Además, ha dejado otro recado a sus jugadores por la labor defensiva. «Solo han dado 12 asistencias, lo que dice que ha sido demasiadas situaciones de responsabilidad individual, de uno contra uno».

Además de los problemas en el rebote, el Baskonia ha perdido consistencia con el paso de los minutos y Peñarroya quiere analizar más en frío el partido. «Acabamos con cuatro derrotas la primera vuelta, que no está nada mal, pero hay que pensar en cómo afrontar los malos momentos, que es lo que hacen los buenos equipos», ha concluido.