Valencia Basket - Bitci Baskonia | Play off Liga Endesa Peñarroya: «Parezco 'la Pantoja', mi nombre está en todos lados» El actual técnico del Valencia sale al paso de las informaciones que le sitúan como el próximo entrenador del Baskonia en las horas previas al inicio de la serie

El actual técnico del Valencia Basket, Joan Peñarroya, compareció ayer por primera vez ante los medios después de que ELCORREO adelantara la semana pasada que tiene altas probabilidades de entrenar al Baskonia la próxima temporada. «En esta semana parezco 'la Pantoja', salgo en todos los lados, pero lo cierto es que todo está igual que hace dos o tres meses. Durante las ventanas FIBA sí hice un 'break' para hablar con el club de mi futuro pero no se dieron las circunstancias y durante el curso le dedico muy poco tiempo a pensar en el porvenir», explicó.

El catalán aseguró estar centrado al cien por cien en la eliminatoria con el Baskonia. «No soy nuevo en este negocio pero me molesta que no se esté hablando del debut en el play off, que es algo por lo que hemos trabajado durante meses, o de si Valencia va a jugar la Euroliga». Un factor sobre el que afirmó, tajante, que «no va a cambiar nada» la decisión sobre su futuro deportivo.

Paternidades recientes

Sobre el partido de esta noche, Peñarroya ahondó en el buen momento del Baskonia. «Están haciendo su mejor baloncesto en las últimas semanas. Tienen un potencial muy grande desde el tiro de tres puntos, maneja muy bien las transiciones, corren muy bien el campo y además, con su defensa, impiden la circulación de balón». Por último, confirmó la presencia de Hermansson, recuperado de sus problemas en el tendón de Aquiles. «Después de tres semanas parado no sé hasta qué punto nos podrá ayudar». También contará con Van Rossom y Dubljevic, que estrenaron paternidad el fin de semana. «Sabemos que se duerme poco, pero lo darán todo».