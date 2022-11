Peñarroya: «Este partido nos muestra el camino de cómo competir fuera de casa»

La victoria del Baskonia en Mónaco estuvo más cerca de lo que el resultado refleja. A falta de dos minutos, con empate a 71 en el marcador, los azulgranas tuvieron un contraataque de tres contra uno que acabó en pérdida de balón. «Estábamos ahí pero se nos ha escapado por detalles como esos», analizó Peñarroya, orgulloso de su equipo y satisfecho con el juego de su equipo. «Nos muestra el camino de cómo competir fuera de casa».

El cuadro vitoriano tuvo el mando del partido durante casi toda la segunda mitad. «Estábamos muy serios, controlando al rival». Mike James y Loyd sufrían para anotar. «Hablamos de que este equipo ataca bien y defiende regular, pero hoy hemos defendido muy bien y en ataque no hemos tenido acierto y con pérdidas». Eso explica el definitivo parcial de 9-0 en contra. «Los siete triples fallados en el último cuarto, y los errores en los tiros libres, aunque en el último cuarto solo hemos ido una vez, pues nos cuesta el partido».

Se echaron en falta los puntos de Marinkovic y Giedraitis, en blanco en la Salle Gaston Medecin, y Howard, solo un triple. «Tenemos que ser capaces de ganar sin los puntos de quién sea. No pasa nada», les excuso el técnico azulgrana, con una reflexión que invita a mirar más allá del resultado. «Yo también me equivoco y no me preocupa que no anoten siempre que los tiros estén bien jugados». Otro día entrarán.

No quiso valorar si esta derrota nos refuerza. «Es que veníamos a ganar». Pero sí que, reiteró, que es el camino a seguir. «Sobre todo el de la segunda parte. Estoy muy contento de cómo hemos jugado». Ahora el Baskonia volará de Niza a Barcelona en el chárter para jugar el domingo en Manresa. «A descansar y preparar bien el partido ante un rival motivado y necesitado», concluyó Peñarroya sobre su vuelta a casa.