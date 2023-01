Baskonia Peñarroya: «Hemos perdido eficacia en ataque pero los partidos se ganan en ambos lados» El técnico del Baskonia informa que aún no sabe si Howard podrá jugar en Belgrado, pero reitera que «el equipo no tiene que demostrar que podemos ganar sin Markus porque ya lo ha hecho»

A Joan Peñarroya no le perturban las dos derrotas seguidas en la Euroliga. Así lo ha mostrado en la rueda de prensa previa al partido de este viernes ante el Partizan, con el semblante relajado habitual antes del salto inicial. «Es más normal lo de ahora que lo de ganar doce partidos», asume. Ni siquiera la posible recaída de Howard en su lesión de espalda, aunque la procesión irá por dentro, parece inquietarlo de cara a un duelo en una de las canchas más calientes de Europa.

«Voy a ver qué me dicen ahora de él. Se ha resentido de la espalda y veremos si está o no está, si viaja o no. Lo que está claro es que es reciente y que es duda». La sesión de entrenamiento matutina aclarará varias incógnitas, aunque el técnico elude centrar el protagonismo en su posible baja. «No debería condicionarnos. Ya hemos estado sin él o con él metiendo menos puntos que en el último mes. ¿Es importante para nosotros? Sí, pero podemos ganar sin él. Si lo tenemos, mejor, pero el equipo no tiene que demostrar que podemos ganar sin Markus porque ya lo ha hecho», ha reiterado.

Para lograrlo este viernes en Belgrado, varios jugadores deberán dar un paso al frente con respecto a las dos derrotas en Alemania. «Hemos perdido eficacia y fluidez en ataque pero el otro día recibimos 34 puntos en el primer cuarto. Los partidos se ganan en ambos lados». Peñarroya asume que el equipo lleva «una mochila importante encima en las dos últimas semanas». «Seguramente no hemos tenido tantos momentos de brillantez pero tampoco veo un drama en esa situación».

Como es habitual en estos casos, el catalán apela a «buscar soluciones igual que cuando ganamos queríamos mejorar» sin perder la perspectiva. «Es muy difícil jugar siempre bien con tantos partidos. Somos de los equipos que menos han variado su forma de jugar y no queremos cambiar nada, solo que hay picos de distintos picos de forma».

En la tarde de este jueves partirán en chárter hasta Belgrado, dónde les espera «una de esas canchas en las que apetece jugar» y un Zeljko Obradovic decepcionado por la última derrota del Partizan en Tel Aviv. «Ganar con ese ambiente y a ese entrenador es muy difícil», respeta Peñarroya, antes de analizar a su oponente. «Tienen mucho talento en la línea exterior. Son el mejor o el segundo mejor ataque por eficiencia de la Euroliga. Han recuperado a Avramovic, que no estuvo aquí. Y luego tienen jugadores muy físicos como Lessort, su arma reboteadora. Y en ese ambiente del pabellón, entran en efervescencia y son muy peligrosos».

Por último, preguntado sobre la residual participación de Raieste, que solo ha jugado en 8 de los 18 partidos y de nuevo fue el descarte en Múnich, ha sido cristalino. «Es el que ocupa menos minutos, pero es lo que hay. No hay minutos para todos. Tomo decisiones pensando en lo que creo que es lo mejor para ganar los partidos y afrontar los siguientes. Sander trabaja muy bien, su día a día es muy bueno. Pero roto lo que creo necesario», ha concluido.