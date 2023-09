Peñarroya: «La plantilla es una incógnita pero tiene capacidad de ser muy competitiva»

«Si conectamos con nuestro público, las cosas van a ir bien«. Esa es la principal certeza que Joan Peñarroya ha querido transmitir en su primera comparecencia de la temporada ante los medios. El técnico azulgrana se ha mostrado muy sincero con respecto a los dos temas principales de los últimos meses: el decepcionante final de la pasada temporada y la confección de la plantilla.

De la más actual, atisba que «falta algo. »La plantilla tiene capacidad de ser muy competitiva pero a día de hoy es una incógnita. Hay jugadores que no han jugado Euroliga o no la han alternado con la ACB. Tenemos el convencimiento que tienen capacidad para hacerlo bien pero aún no lo han hecho«, recuerda. El catalán asume la responsabilidad de que buena parte de que Mannion, Moneke, Diop, Rogkavopoulos o Miller McIntyre lo consigan depende del cuerpo técnico. »Sabemos lo que somos y en función de lo que podamos evolucionar daremos más o menos guerra«.

El entrenador del Baskonia ha analizado el posible fichaje de Hugo Besson, ahora temporero, para cerrar la plantilla. Sus palabras dejan entrever que el francés no termina de convencerle. «No se trata de si es un jugador de nivel, que lo es, con proyección, que lo es, si no se trata de buscar el jugador que necesite el equipo para acabar de definir la plantilla. La dirección deportiva sabe cual es mi idea y tenemos aquí a Hugo haciendo la pretemporada».

Peñarroya también ha reconocido que espera «que la idea de juego no se aparte mucho de la idea del año pasado». «Hay jugadores que marcan mucho el estilo del equipo y que continúan. Y hay incorporaciones dadas a jugar con ese ritmo». No duda de que con Khalifa Diop, Moneke el equipo haya gana físico. También con Miller-McIntyre. «Es un perfil que el año pasado no teníamos y donde creo que más sufrimos, en la defensa de los buenos, pero eso es solo un boceto y hay que plasmarlo».

El de Terrassa ha remarcado que dispondrá del «equipo más joven de la Euroliga», «con sus cosas buenas y con otras que tendremos que pagar un peaje» y que la exigencia de los rivales será todavía mayor que el curso pasado. «Hay doce o trece equipos que nos duplican o nos triplican el presupuesto. Mi idea es la misma, molestar lo máximo posible pero cada vez es más complicado».

El año pasado, el técnico se enorgullece de haberlo logrado. «Fue una temporada de puta madre», dice de forma contundente tras el largo debate que supuso la temprana y decepcionante eliminación en cuartos de la ACB ante el Joventut. «Es obvio que la Copa y el play off fueron un palo. Pero jugar como lo hizo el equipo en 68 jornadas, la conexión con nuestra grada, el número de victorias que conseguimos… lo firmó a fuego».

Apela a su ya larga trayectoria en los banquillos, desde 2006, para saber llevar los veinte días «extraños» después de final de temporada en los que no tenía la seguridad de continuar en el Baskonia. «Tengo la suerte de dedicarme a algo que me gusta y a la gente, a mucha, le gusta como lo hago. Así que estoy muy contento de seguir aquí y competir contra los mejores». Defensor de disfrutar del camino y no del final, no le asusta la importancia de los resultados en un club de máxima exigencia.

«Soy muy consciente de cuál es el club en el que estoy y la historia que tiene y también de cuál es la realidad de Baskonia con respecto a otros clubes de Europa. Cuando el club ganaba títulos o llegaba a la Final Four no estaba tan lejos de los otros o de clubes que el año pasado quedaron por debajo nuestro», se defiende. «No soy de objetivos mínimos», prosigue«. »Quiero hacerlo mejor que el año pasado. Pero claro, entonces tengo que entrar en play off y hay que dejar por detrás cuatro presupuesto que nos triplican«.

Por último, asegura que la pretemporada azulgrana está cumpliendo su objetivo y que lo peor es que Marinkovic y Sedekerskis regresen el sábado, solo una semana antes del primer partido. «Ya nos conocen y van a llegar muy en forma. Los preparadores físicos te dicen que pueden caer en diciembre o enero. Ya lo veremos. Pero con ganas de estar todos para el tema de roles y conocernos», ha concluido.