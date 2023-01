Peñarroya: «Podríamos haber perdido y nos hubiéramos ido satisfechos»

Ha sido la noche perfecta. «Un partido increíble. Para nuestros fans y para todos», arrancó Peñarroya. Con una afición entregada a un equipo con fisuras pero con mucho «corazón y carácter». «Podríamos haber perdido pero nos habríamos ido satisfechos porque el equipo lo ha dado todo». Pero el Baskonia ganó. Sin bajar los brazos, llevando el partido en la prórroga y optando por defender en el último intento triple del Efes para empatar en lugar de hacer falta. «Sí sí, quería defender», ha confirmado.

El técnico confesó que la escuadra alavés ha tenido «problemas en la defensa del pick and roll». «Tampoco era fácil porque había muchísimo talento sobre la pista». Pero el equipo «ha creído». «Hay detalles que son importantes. Sin querer destacar jugadores. Ellos tenían muy focalizado la defensa de Markus, pero ha pasado bien el balón. Sin anotar, el equipo llevaba 48 puntos. Tenemos a Thompson con 16 asistencias, Giedraitis con 18 rebotes, Enoch con los mejores minutos de su temporada. Y Howard se ha echado el equipo a la espalda sin Thompson y nos ha dado vida. El creer y tener acierto nos ha dado la posibilidad de ganar».

A su juicio, el Baskonia destila ambición y no busca excusas pese a todo lo acontecido en las últimas semanas. «Es verdad que llevábamos un mes con más derrotas, algo que nos ha sorprendido a todos, bajas... nos está pasando de todo. Vamos a hacernos la prueba del embarazo a ver que sale», bromeaba con alivio. «Pero el equipo creo que ha competido siempre. El último partido lo perdimos por el rebote defensivo, dónde somos un buen equipo, en Berlín tuvimos tres tiros para ganar».

Peñarroya se acordó del añorado Manel Comas. «Como decía él, hoy hemos hecho un poquito la 'táctica del conejo'. Atrás, atrás y pensaba que la hacíamos perfecta en la última jugada pero no ha salido». El equipo se vació hasta cuando no le salían las cosas. «Hay jugadores con mucho minutos, están reventados. Pero hay que preparar un partido ante un rival complicado como el Murcia en su casa. Así es la vida de un equipo de Euroliga. Haber si encontramos un poquito de estabilidad, físicamente a ver si podemos poner a más jugadores porque este ritmo es infernal».

Sedekerskis se incorporará a la expedición para el duelo del domingo en Murcia y el posterior viaje a Milán, para el que podría sumarse también el fichaje del base Heidegger. «Si hay novedades, os lo comunicaremos. Si es que no lo sabéis ya». No sin antes hacer dos menciones especiales. Primero a la afición. «El Buesa empuja mucho y verlo así es una maravilla». Y luego a Henry, al que va a extrañar. «Sabía que iba a venir. Es super querido por la afición y el vestuario. Es un jugador y una persona especial».

Ataman, por su parte, coincidió en que fue «un gran partido». «Pero defensivamente no hemos tenido éxito en el 'pick and pop' con Costello, la estrella de la noche». Destacó los «los 18 rebotes regalados» y explicó la última jugada. «Ha sido la jugada que queríamos hacer pero que no nos ha salido. Beaubois no ha podido tirar y se la ha dado a Pleiss, que ha andado un poco lento, pero no se le puede reprochar nada».