Peñarroya: «Podemos jugar mejor pero son ya quince victorias»

La de este domingo en el Buesa volvió a ser una tarde plácida de competición doméstica para el Baskonia. «Hemos sido merecedores de la victoria pese a que no ha sido de los mejores partidos», ha sido la primera valoración de Peñarroya. El técnico se enfadó con sus jugadores en el inicio del encuentro, con un parcial de 4-19. «Empezamos blandos, muy mal y después nos anotan solo 18 puntos en 16 minutos. Partido de demasiadas rachas, demasiados altibajos», valoraba.

Su comparecencia ha tenido un tono agridulce en cuanto al juego exhibido pero satisfactoria por el resultado. «Podemos jugar mejor pero son quince victorias en Liga con algunos jugadores con problemas. Los números son muy importantes», quiso reivindicar. Fue algo autocrítico con su elección del quinteto inicial, al que sustituyó de golpe en el minuto seis. «No ha ido bien, no hemos empezado conectados y evidentemente nos equivocamos los que juegan y los que deciden. No es habitual que en la primera rotación entren cinco jugadores pero me ha dado por ahí».

A partir de ahí, han llegado las valoraciones individuales. Con buena nota para Kotsar y Sedekerskis. «Nos han dado un plus sobre todo en el rebote. Maik a veces se preocupa más de sellar al jugador pero hoy también ha estado bien». También progresa adecuadamente Heidegger. «Es listo, conoce el juego, es vertical y cada día estará mejor. Juega en una posición delicada en la que debe controlar muchas cosas pero va cogiendo las cosas».

En el lado negativo quedan Enoch («No ha hecho un buen partido pero, si queremos molestar y luchar por todo, necesitamos al mejor Steven») y los problemas físicos de la plantilla. «No hay parte médico nuevo. Hommes tiene unas molestias ahí, ya sabéis; no está cómodo. Luego hay otros con pequeños dolores. Matt lleva mucho tute y el otro día medio enfermo, he pensado que había que darle descanso». Por ello, el técnico ha celebrado poder estar en casa hasta el jueves y disponer de tres sesiones de entrenamiento. «A ver si lo aprovechamos para mejorar y que los jugadores que tienen problemas mejoren».

Por último, un periodista maño le preguntó por el porvenir del Zaragoza. «Soy muy malo con los pronósticos», ha respondido antes de ensalzar el partido rival. «Porfi, como siempre, nos ha hecho pensar y creo que van a estar preparados para el reto de salvarse».

Por su parte Porfi Fisac, consideró que la mayor calidad técnica del baskonia decidió el partido. «Hemos empezado con buen ritmo, hemos sido capaces de tener un control del rebote tras un segundo cuarto que nos ha hecho daño. Pero a partir de ahí, su talento ha decidido». El segoviano no quiso excusarse de la cantidad de bajas de las que dispuso. «Si tengo cinco, tengo cinco para ganar», expresó antes de mostrarse abatido ante la exhibición de Howard. «Nos las ha metido todas. Espero que los que vengan por aquí lo hagan mejor de lo que lo hemos hecho nosotros».