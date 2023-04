Peñarroya: «También hay que saber ganar los partidos malos»

«He visto muy pocas cosas bien. Hay que mejorar un poquito en todo», dijo Peñarroya al descanso. Lo suficiente para que la expedición azulgrana saliera «contenta por ganar en un campo siempre muy difícil». «A veces hay que saber ganar sin jugar bien. Las ligas son largas y tener esa capacidad te permite estar en la posición en la que estamos». El Baskonia continúa líder de la ACB junto a Real Madrid y Barcelona tras vencer al Valencia por cuarta vez esta temporada.

Tras el póker merengue, llegó el taronja. «Hemos tenido momentos malos, de muchas dudas, pero no nos hemos ido nunca. Los malos partidos también hay que saber ganarlos». Ahí estuvo la clave para el técnico azulgrana, que en su análisis reincidió en el alto número de pérdidas. «15 en la primera mitad son una barbaridad. Lo mejor era el resultado».

Al Baskonia le sorprendió la presión a todo campo propuesta por la escuadra de Álex Mumbrú. «Hay que darle mérito porque normalmente no lo hacen y nos han sacado de nuestros espacios. No hemos sido finos y hemos cometido muchos errores individuales». Con muchos problemas en la circulación de balón, en parte subsanados en una segunda mitad en la que los azulgranas, a juicio de Peñarroya, gestionaron mejor los minutos finales.

Los alaveses lo lograron con el quinteto de gala, un matiz que al técnico no le gustó que los periodistas lo destacaran. «Yo roto pero juego para ganar. No para que unos jueguen más o menos. No hemos hecho nada que no sea habitual», acentuó, satisfecho un minutaje «bien manejado». «Con algún minuto más de algún jugador que me hubiera gustado que hubiera jugado menos», reconoció.

Por último, valoró satisfactoriamente el partido de Marinkovic. «Nos ha complicado un poquito el partido con la antideportiva final», respondió con sorna antes de elogiar al serbio. «Se está asentando cómo jugador de élite. Viene siendo muy importante a lo largo del año, sin estos picos brillantes de anotación, y ahora, cuando un jugador está fino, hay que aprovecharlo».