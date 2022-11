Peñarroya: «Si supiera por qué arrancamos mal los partidos, lo atajaríamos»

El Baskonia afronta mañana un duelo complicado ante el Maccabi que Peñarroya espera que sea «divertido». Se enfrentan dos bloques renovados el pasado verano que acostumbran a empezar mal los partidos, especialmente los azulgranas, que han perdido nueve de los once primeros cuartos disputados. «Si supiera por qué nos pasa, lo atajaríamos. No es un tema físico ni anímico, pero tenemos que tenerlo presente». Sin quitarle consideración a que «lo importante es acabar bien».

El técnico azulgrana se mostró orgulloso de la victoria en Bilbao 40 horas después del «único partido que ha sido un drama». «No voy a transmitir negatividad por el partido del Asvel. No iríamos bien si hablamos mucho de él». Este jueves volverán a medirse a otro conjunto físico como el Maccabi. «Antes ya lo hemos hecho contra el Madrid o el Olympiacos. No me preocupa en exceso».

En una comparecencia que ha superado los diez minutos de duración, sí que se ha mostrado algo más pensativo al respecto del estado de salud de sus jugadores. «Algunos tienen alguna pequeña molestia pero en principio están todos para jugar menos Steven». Enoch volverá a ser baja por quinta semana consecutiva. «Sigue en su proceso, cada día va haciendo más cositas pero aún le queda».

Lo que en cada entrenamiento tiene mejor aspecto es la adaptación de Henry al grupo. «En dos o tres semanas será uno más. Pero esta ha sido más normal. Ya entiende más las cosas y no tiene que pensar mucho para hacerlas. Cuando un jugador tiene que pensar mucho pierde frescura y deja de ser él», se ha explayado. En frente tendrá al llamado a ser su sustituto el año pasado, un Wade Baldwin que ha arrancado a buen nivel pero del que el Buesa es consciente de sus desconexiones. «Son cosas que se comentan pero a veces salen mejor y a veces salen peor. Si dominas lo tuyo y esos detallitos, ya vas para nota».

El exazulgrana hace pareja con Lorenzo Brown, los timoneles del equipo más anotador en la pintura. «Los que llevan el control son muy buenos penetrando, tienen muy buenos atletas por dentro y jamás renuncian a jugar en transiciones rápidas». Por ello, Peñarroya ha señalado a los pupilos de Kattash como «uno de los equipos llamado desde el inicio a estar en play off» debido a su inversión. «Con la venta de Wilbekin, han fichado todo o casi todo lo que han querido. Pero para haber tanto jugador nuevo se están mostrando muy sólidos», ha concluido.