Peñarroya: «Vamos a esperar con Howard y Henry a las próximas 24 horas»

Perder tres veces con el mismo rival tampoco nos apetece mucho». Esa es la declaración de intenciones de Joan Peñarroya de cara al duelo de Euroliga de mañana ante el Barcelona, al que se medirá por tercera vez esta temporada. Independientemente de la comparencia de Howard o Henry, que serán dudas hasta el último momento, el Baskonia se siente en disposición de «ganar a cualquiera». «Si algo hemos demostrado a nuestro máximo nivel hasta ahora es eso».

Claro que sería más fácil si se pudiera contar con su máximo anotador y el jugador azulgrana más valorado. «Vamos a esperar con Howard y Henry a las próximas 24 horas a ver si podemos contar con alguno pero ahora no me atrevo a decir si van a estar uno, los dos o ninguno», ha explicado el técnico. Por el momento, ayer realizaron una sesión de gimnasio apartados del grupo, por lo que las sensaciones no son las mejores.

El que es seguro que no estará será Savkov, el canterano ruso de 20 años. El club rompió su cesión en el Fuenlabrada ante la falta de minutos y la delicada situación de la entidad madrileña, pero no con la intención de que se incorpore al primer equipo. «Viene con la clara misión de un trabajo importante en el apartado físico. Solo si en algún momento creemos que puede ayudar, lo utilizaremos», ha expresado el preparador catalán sobre la poca musculada fisionomía del escolta ruso.

Tanto en el entorno como en el seno del equipo azulgrana, la disponibilidad de Henry y Howard parece preocupar más que la racha de tres derrotas seguidas registradas fuera de casa en la Euroliga. «No estamos preocupados pensando que estamos en mala dinámica». Una trayectoria que Peñarroya no elude en reconocer que no es la ideal, pero atribuye a la exigencia del calendario. «Quedaría muy bien si digo que esta bajada de forma está programada para llegar a tope a la Copa, pero no es así. Jugando once partidos cada mes, que alguien me explique como hacerlo y lo analizaré en verano. Estamos como estamos y preparo al equipo para tratar de estar lo mejor posible cada semana».

A los problemas físicos de los generadores de juego se suma una manifiesta debilidad interior, con un rendimiento de Enoch por debajo de lo esperado. «Se está focalizando mucho en la figura de Steven, lo que es bueno porque todos vemos expectativas y capacidad de mejora en él, pero no creo que sea bueno enfocar los problemas de los partidos en jugadores concretos y menos en Steven. Que alguno se focaliza hasta cuando no juega. Tenemos que tener calma, cada uno tiene su proceso y evidentemente lo necesitamos y estamos encima para sacar lo mejor de cada uno».

Enoch, señalado en las últimas semanas, a su llegada este miércoles al Buesa. / Baskonia

Tanto el pívot estadounidense como el resto de interiores tendrán mañana emparejamientos complicados ante, entre otros, Vesely, verdugo en los dos duelos en la ciudad condal, y Mirotic. «Es una evidencia que Nikola les hace más fuertes». Para Peñarroya, se trata de un «partido ilusionante contra un auténtico equipazo». «En el Palau competimos bien dos veces pero demostraron el equipo que son. Nosotros estamos con ganas de hacer un buen partido ante nuestra afición, que nos retroalimentamos como siempre y a ver si nos da para ganar a un claro candidato a ganar la competición».

Pese a todo, Peñarroya sostiene que el resultado de mañana en el Buesa no será definitivo. «Si se pierde, el Baskonia va a seguir peleando por todo. No va a cambiar nada se gane o se pierda». Por último, el técnico fue cuestionado sobre su ausencia entre los entrenadores más valorados por los directores deportivos de los clubes participantes, con Itoudis y Bartzokas a la cabeza. «Me interesan poco los premios individuales. Ojalá salga en la foto a final de temporada».