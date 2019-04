Pendientes del estado de Matt Janning, que tuvo que pedir el cambio por lesión «Se ha ido lesionado, me ha pedido el cambio porque no podía seguir», apuntó Perasovic IÑIGO MIÑÓN Miércoles, 24 abril 2019, 23:37

Recién salido de una fascitis plantar que le apartó del equipo durante cinco semanas. Matt Janning volvió a encender ayer las alarmas médicas en el Kirolbet Baskonia. «Se ha ido lesionado, me ha pedido el cambio porque no podía seguir», apuntó Perasovic, que no supo dar más detalles de la dolencia que llevó al escolta al banquillo en el último cuarto. «No lo tengo claro, eran pinchazos en el pie», dijo.

Fue, además, en un momento delicado. Justo después de que anotara dos triples seguidos, con el Baskonia en ventaja (65-62). «No hemos podido hacer el cambio rápido y De Colo nos ha metido siete puntos seguidos. Debemos ser más vivos para saber parar el partido en ese instante», precisó el croata.