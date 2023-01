Penes de silicona por 130 euros para engañar en los controles antidopaje

No existen muchos casos similares en el mundo del deporte al que ahora afecta de lleno a Pierria Henry -que asegura no haber cometido ninguna irregularidad- y el Baskonia. El uso de orina sintética que sospecha la FIBA tras su resultado «inconcluyente» no es en absoluto común, como perciben los expertos, aunque la hemeroteca muestra algunos ejemplos en los que también se puso en duda el origen de la muestra. No en todos el infractor fue pillado.

Lamar Odom, el que fuera durante unas inclasificables semanas jugador del Baskonia, aseguró en sus memorias haber utilizado un pene falso de silicona con orina sintética para evitar usar la suya, que revelaría un consumo de marihuana. Confesó, además, que repitió la estratagema en no pocas ocasiones. Su adicción a esa y otras drogas, años después, estuvo a punto de costarle la vida. Fue en los Juegos Olímpicos de 2004.

En su caso, no lo detectaron mientras estaba en activo, por lo que no fue sancionado. Sí fueron cazados los lanzadores húngaros Robert Fazekas y Adrian Annus durante la misma competición deportiva. Se habían colgado el oro en sus respectivas disciplinas. La clave en el caso del segundo, la comparación con una muestra anterior del mismo jugador con otras características. Se negó a que le fuera realizada una tercera. Su compatriota entregó poca cantidad en un primer momento y la delegación alegó «motivos religiosos» que dificultaba que orinase si era supervisado. Ambos cumplieron dos años de sanción.

El precedente de la perilla bajo la axila

Esos artilugios, por increible que pueda parecer, están desde hace años a la venta en internet con diferentes formatos y diseños. Hasta cinco colores están disponibles para dar verosimilitud a la trampa. El kit completo, que incluye la orina falsa, una jeringa o un cinturón para sostener el invento, cuesta 130 dólares. La web tiene el elocuente nombre de 'Whizzinator'; es decir, algo así como 'supermeador'.

Kit completo del 'Whizzinator', anunciado en su página web.

El fondista italiano Devis Licciardi también fue cazado en 2013 al usar la misma técnica. Entonces pidió orinar solo, sin la presencia del agente antidopaje. Pero la negativa de éste desveló la trampa. Fue castigado durante tres años. El truco no es nuevo. En 1978, el ciclista Michel Pollentier -que lideraba el Tour de Francia-, logró esconderse una perilla bajo la axila con orina limpia que salía a través de un tubo. Ese caso abrió un debate aún no resuelto en la lucha antidopaje. ¿Debían los inspectores tocar el pene del deportista para validar su autenticidad?