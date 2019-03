Perasovic: «Cometimos errores importantes cuando el partido estaba abierto» Perasovic consulta sus apuntes en el partido. / Carlos Gil El técnico del Baskonia explica la derrota por el «mal porcentaje en el tiro de tres» y huye de excusas como el cansancio o las decisiones arbitrales SERGIO EGUÍA Domingo, 24 marzo 2019, 20:03

No se fue al VAR -Instant Replay, en basket- y las protestas se zanjaron con una técnica al banquillo azulgrana, pero hoy en el bar será de lo que hablen los aficionados baskonistas. Porque la polémica vende, la moviola nos va más que a un tonto una tiza, y porque no hay ninguna duda de que los árbitros se equivocan. Carlos Alocén pisa la línea divisoria, cometiendo campo atrás, antes de asistir para el triple con el que Jonathan Barreiro cerró el tercer cuarto. Con el tiro libre de Nocho Martín, por la técnica, cuatro puntos. La diferencia final fue de dos. No es excusa. Quedaban diez minutos más de partido.

Lo dejó muy claro Velimir Perasovic. «si queremos excusas podemos buscar muchas», dijo. «Pero yo no voy a entrar en esto de los árbitros. Me enfadó la decisión, claro, mas ya lo analizarán ellos. A mí me parece campo atrás, ellos pitaron otra cosa y yo prefiero centrarme en los errores que hemos cometido nosotros para no volver a repetirlos».

En ese sentido, el de Split explicó la derrota por «los malos porcentajes de tiro», «porque empezamos el partido sin la energía adecuada». A su entender, el Baskonia «estuvo siempre ahí pero nos costaba anotar con fluidez y cuando anotábamos, venían los errores, por falta de concentración. Hemos cometido errores importantes cuando el partido estaba abierto y no hemos sabido manejar los últimos minutos», reconoció.

No buscó justificación en el calendario. «Es cierto que hemos tenido tres partidos en cinco días y que fueron partidos duros y que no hemos tenido la aportación esperada de algunos jugadores, que de haber llegado nos habría ayudado mucho. Tuvimos muy malos porcentajes de tres y eso nos ha condenado».

«Llevar el ritmo»

Por su parte, Porfi Fisac, entrenador del Zaragoza, argumentó que la victoria se cimentó en que «supimos llevar el ritmo en determinados momentos y en otros, muy importante, no le perdimos el ritmo al partido. Con la igualdad que hay de porcentajes, pérdidas y rebotes ha definido. Apostamos por empujar y empujar, sabiendo lo que traían encima y ha funcionado».