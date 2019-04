Perasovic: «Hemos completado un mal partido y el CSKA nos ha pasado por encima» El entrenador del Baskonia, el croata Velimir Perasovic, reacciona durante el primer partido de la serie de playoff de Euroliga disputado este martes en Moscú / Yuri Kochetkov El entrenador croata reconoce la diferencia de calidad entre plantillas y reconoce a los rusos un oficio que le faltó al Baskonia SERGIO EGUÍA Martes, 16 abril 2019, 22:14

Sin paños calientes. «Creo que nos hemos rendido en el tercer cuarto después de los cuatro triples que nos han metido seguidos». Velimir Perasovic resumió con esa frase el primer asalto del play off de cuartos contra del CSKA. Y después fue a peor. «No creo que ningún jugador haya estado bien hoy», llegó a decir refiriéndose al partido de anoche. «Quizá Shields -un ápice de optimismo- pero solo en ataque, en defensa, cuando ha comentado cinco faltas en veinte minutos no ha podido estar demasiado bien».

Fue duro el croata. Dura es como calificó también la derrota. Y es cierto que en el conjunto de los 40 minutos nadie se salvó de la quema. Mas en un plano corto, se dieron momentos hasta notables. Casi todos en la primera parte, eso sí. El propio Shavon Shields, por ejemplo, defendió casi a la perfección a Nando de Colo durante el segundo parcial. Darrun Hilliard se ocupó en ese mismo espacio de tiempo de que Higgins no aportara prácticamente nada a los moscovitas.

Claro que, como recordó seguido el de Split, «jugar bien 20 minutos no sirve de nada contra estos equipos. O lo haces todo el partido o te quedas sin opciones».

«No reaccionamos como solemos reaccionar en los momentos difíciles», lamentó. «Nos dimos cuenta por las malas de que es un equipo muy duro, con calidad y con mucho oficio». Y para ilustrarlo puso un acertad ejemplo. «Se habla mucho de los árbitros y de que van a menudo a la línea de tiros libres. Eso es fundamentalmente porque cuando sus jugadores salen del banquillo, lo primero que buscan es forzar una falta. Saben buscar esas situaciones. Nosotros solo pensamos en lanzar, en anotar. Ellos anotan a través de los tiros libres, te cargan de faltas y te van minando».

«La serie sigue uno cero»

En cualquier caso, lo sucedido este martes ya es pretérito perfecto. Este jueves hay otra batalla. «La derrota es dura, pero la serie sigue uno cero. Eso es todo. Sabemos que nos espera y que si no estamos duros desde principio no lo lograremos. El CSKA no está en todas las Final Four por casualidad», recordó. De hecho, Itoudis todavía no ha perdido nunca un partido de play off como local en el Megasport Arena.

«Toca intentar mejorar y ver si podemos sacar el partido. Hoy -por este martes- nos ha sorprendido el acierto y no debería haberlo hecho. Tenemos que saber que estos momentos pueden pasar. Claro que no es corriente que te metan cuatro triples consecutivos, pero tienen calidad y hay que mantenerse consistentes. La verdad es que hemos jugado muy mal y nos han pasado por encima. Debemos ir al punto y aparte porque no hay otra. Un play off es así y es largo. Hay que sacar fuerzas para ganar el segundo asalto».