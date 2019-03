Perasovic: «El Efes ha merecido ganar; ha jugado un excelente partido» Perasovic gesticula en el encuentro en el Buesa Arena. / Rafa Gutiérrez El técnico baskonista reconoce la incapacidad de los suyos para frenar el ataque turco y recalca que su equipo tiene que centrarse en «ganar en Moscú» JON AROCA Viernes, 29 marzo 2019, 23:26

Con la derrota de ayer del Baskonia se abren las posibilidades en la última jornada. Los de Perasovic se clasificarán si ganan e incluso si pierden y algunos resultados acompañan. Eso, depender de otros equipos, es algo que no desea el técnico baskonista. Aunque confesó que, como el resto, tiene que hacer cuentas sobre las posibilidades de los suyos. «Con la victoria nos metemos y tenemos que centrarnos en eso. Todos los equipos vamos a dar un repaso a las posibilidades. Hay que centrarse en el partido que tenemos e intentar ganarlo. Pueden meterse muchos equipos», apuntó.

Un abanico amplio de posibilidades que habrían desaparecido si el Baskonia hubiese superado ayer al Efes. Con un triunfo -sumado a la derrota del Olympiacos en casa contra el Zalgiris- les habría asegurado la sexta plaza.Pero no fue así. Perasovic reconoció que estaban «tristes por no poder celebrar la clasificación», pero asumió que «el Efes ha merecido ganar porque ha jugado un excelente partido». Especialmente gracias al último cuarto, en el que el equipo de Ataman «ha dominado».

Destacó especialmente el potencial ofensivo de los turcos. «Cuando estábamos a dos puntos no teníamos ninguna respuesta a su velocidad en ataque y su juego fluido. Nos han dominado ofensivamente, no hemos podido defenderlos nunca», lamentó. Micic, con once asistencias, fue el que canalizó un juego que Moerman, Pleiss y Larkin se encargaron de rematar. Los dos primeros, con 21 puntos, dos más que el exbaskonista. Sólo en la primera mitad, cuando el Baskonia pudo correr, tuvo oportunidades, a juicio de Perasovic. «Cuando metíamos canastas en el contraataque podíamos competir contra ellos», abundó.

«Excelente» fue el calificativo que utilizó Perasovic para definir el partido de los de Estambul. El técnico visitante, Ergin Ataman, utilizó otro. «En ataque hemos jugado el partido perfecto», celebró. Reconoció que su equipo lo pasó peor en la primera parte por la falta de «energía en defensa». Algo motivado, en parte, por su tranquila situación. «Es normal, porque no es fácil encontrar la motivación en este tipo de partidos. He dado una oportunidad a algunos jugadores que no habían jugado mucho y han jugado bien. Micic y Larkin lo han hecho muy bien. Somos candidatos para la Final Four. Espero volver aquí en mayo», advirtió.

«Muy arriesgado»

Menor espacio para el análisis dio la ausencia de Toko Shengelia, ya con el alta médica pero sin ritmo de competición. «No podía jugar hoy, era muy arriesgado después de no entrenar. Tampoco el jugador estaba por la labor», reconoció ayer Perasovic.