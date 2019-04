Perasovic: «Estar en el play off es un gran éxito» Velimir Perasovic felicita a sus jugadores por la merecida clasificación y recuerda que «nadie nos ha regalado nada» SERGIO EGUÍA Viernes, 5 abril 2019, 00:12

«Del partido ya hablaremos para corregir lo que no hemos hecho bien. En el vestuario hoy -por ayer- se ha celebrado la clasificación. Es un éxito tremendo estar un año más en el play off».

Velimir Perasovic no es dado a la euforia y anoche tampoco se permitió demasiado, pero no escondió lo complicado de alcanzar un objetivo que, por repetido, en Vitoria se da por obligado. «Para cualquier equipo es un gran éxito jugar el play off. Cada año es y será más difícil porque los conjuntos invierten más, se refuerzan... Y con este nuevo formato de competición de los últimos tres años es aún más complicado. Si encima lo logras tres veces seguidas, eso es un éxito rotundo del club y de los jugadores».

El croata quiso que fueran los deportistas los protagonistas de la clasificación. Algo complicado cuando llegó. Lo mismo que pasó el curso pasado cuando se reclutó a Pedro Martínez. «En el vestuario -antes de ir a la sala de prensa- he felicitado al equipo por la clasificación lograda tras superar momentos muy difíciles durante la temporada. Nadie nos ha regalado nada. Dejar atrás a equipos del nivel del Macccabi, por ejemplo, u otros conjuntos de ese nivel que no se han clasificado... Los jugadores tienen todo el mérito».

De todos modos, el entrenador guerrillero que lleva el de Split en el corazón no pasó por alto un análisis del partido. Y eso que, a efectos clasificatorios, carece ya de toda relevancia.

Volver a Moscú

«Nosotros salimos al campo pensando en nuestro partido. Y lo llevamos bien hasta que en el último cuarto empezamos sin poder anotar, fallando tiros abiertos. Ellos comenzaron a meter y meter. Nos ha pasado en otros encuentros». Ayer, la pájara del grupo ante un parón en la anotación no fue tan dura como en otras ocasiones, pero llegó y acabó con sus opciones de victoria. En Moscú, y hay que volver en el play off de cuartos, o disputas 40 minutos o no hay salida.

Eso sí, alguna piedra en el camino no esperada sí que se encontró el Baskonia. «No es normal la diferencia que ha habido en los tiros libres. En Euroliga es muy raro que un conjunto lance 40 tiros libres. Es una barbaridad. Nos ha perjudicado mucho en nuestra forma de ser y entender el encuentro. Nosotros queremos contacto, pero ellos han ido a la línea a cada pequeño roce y nosotros no». Tampoco faltó la autocrítica. «Hemos fallado algunos tiros libres cuando íbamos arriba».

De cara al futuro mezcló optimismo y realidad. «Será dificil, pero no tengo nada en contra de tener que enfrentarnos a ellos en el play off. Podría haber sido Fenerbahce y CSKA -como finalmente será- y no hay mucha diferencia entre ambos. Los dos tienen grandes puntales, grandes jugadores, tradición... Hay que respetarles. Cualquiera de ellos hubiera sido favorito contra nosotros». El CSKA manda en un play off de pasión que arrancará en Semana Santa. Para la cita se guarda una as en la manga. «Espero poder contar con Janning», reveló.