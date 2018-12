Perasovic: «Si no ganamos al Barça estas dos victorias no nos servirán de nada» Velimir Perasovic. / Adrián Ruiz de Hierro El técnico del Baskonia insiste en que él no es «Papá Noel para regalar minutos a nadie» y que «cada uno está en cancha lo que se gana» SERGIO EGUÍA Miércoles, 19 diciembre 2018, 00:08

Velimir Perasovic habla poco pero deja tres o cuatro titulares en cada intervención. Anoche, tras una victoria que le pone a las puertas del Top 8, recordó que llega el Barcelona y que si no se le gana mañana, «estas dos buenas victorias fuera de casa no servirán de nada». Otros podrían celebrar la resurreción tras vencer en Tel Aviv y en Gran Canaria, dos salidas que les habrían mandado al limbo el resto de campaña de no haber sucedido, pero el croata mira adelante. «Es muy, muy importante que tengamos el apoyo de nuestro público en el Buesa para recibir al Barcelona», recordó.

Peras es más de pedir que de dar. Lo aseguró él mismo cuando le preguntaron por los minutos o la confianza que había dado ayer a Shavon Shields (25:23 minutos) o a Darrun Hilliard (3:57, pese a ser titular). «Yo no le doy ni le dejo de dar nada a nadie», respondió. «Se lo merecen o no. Eso es todo. Hilliard ha jugado muy mal y no ha vuelto a pista, pero eso no quiere decir que el próximo partido no esté 30 minutos en cancha. Somos una plantilla con buenos jugadores y cuando no aprovechas tu oportunidad, otro lo hace. No soy un Papá Noel para regalar minutos».

Humor de un entrenador al que no le hacen gracia los despistes defensivos. «Hemos entrado al partido muy blandos, en el primer cuarto hemos estado flojos. Luego hemos ido jugando mejor, que lo necesitábamos. Con una buena defensa sobre sus tiradores, sobre Eriksson por ejemplo, y también nos he visto muy bien en el rebote. Han sido las claves».

Básicamente, el mismo análisis que hacía el preparador local, Víctor García. «Nos han cogido 14 rebotes ofensivos. No tengo nada que reprocharle a la actuación de mis jugadores, pero cuando concedes ese número de segundas opciones, sobre todo en Euroliga, es muy complicado ganar el partido, cuando no imposible».

La sexta victoria continental da aire al Kirolbet. La tercera seguida. «Veremos al terminar la primera vuelta dónde estamos. El calendario nos favorece ahora, pero hay que llegar con opciones».