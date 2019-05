Perasovic: «A Huertas le hemos parado por precaución para evitar una rotura» Perasovic, durante el partido en Illumbe. / Javier Etxezarreta El técnico baskonista confirma que el paulista no jugará contra el Burgos, pero asegura que volverá la próxima semana: «solo es una sobrecarga», desveló SERGIO EGUÍA Viernes, 10 mayo 2019, 00:15

Suma y sigue de Perasovic al frente del Baskonia. El equipo compite a un alto nivel por costumbre y al almirante solo le queda dar los toques de atención necesarios a la tripulación si el barco pierde momentaneamente el rumbo. Ayer lo hizo cuando fue necesario, alzando claramente la voz, y fue suficiente. «Hemos jugado un muy buen partido, nos costó ganar a un Gipuzkoa que está en un nivel excelente de forma y juego y que merece mantener la categoría», alabó. «El tercer cuarto fue determinante y al romper la barrera de los diez puntos ya logramos una ventaja que aguantamos bien».

Halago a Shavon Shields

Estaba relajado y satisfecho el croata, poco dado al reconocimiento de un jugador, pero que no dudó en destacar el trabajo, la predisposición al mismo, de Shavon Shields. «La de base no es su posición, está claro. Ellos lo sabían y cuando la ha ocupado han subido mucho las líneas y tuvimos problemas». Aunque no lo parezca es una caricia. «Se adaptó mejor de lo esperado porque no tiene ese hábito. La lesión de Marce nos ha pillado por sorpresa y Shavon ha demostrado ser muy inteligente. De un día para otro ha aprendido a jugar en posición distinta a la suya».

Lo que realmente interesaba escuchar al de Split era el estado físico de Marcelinho Huertas. «No es grave», tranquilizó. «Es solo una sobrecarga y le hemos parado por precaución. Para evitar que pudiera acabar en una rotura de fibras, que fuera algo serio y no pudiera estar en el play off. Yo creo que la semana que viene estará listo para volver a los entrenamientos. Simplemente no hemos querido correr riesgos. Hay que llegar lo más sanos posible a la eliminatoria de cuartos y mañana contra el Burgos tampoco jugará», aseguró el entrenador azulgrana.

El que tampoco podrá jugar es Dominique Sutton. Tras su absurda 'pelea' del miércoles con Alocén y Okoye, al final del encuentro contra el Zaragoza, al americano le han sancionado con cuatro partidos de suspensión. Es decir, la ACB se acabó para él.