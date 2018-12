Perasovic: «Desde el principio hemos jugado con mucha concentración» Perasovic habla con sus jugadores en un tiempo muerto. / Álvaro Cabrera El técnico asegura que el Baskonia ha hecho «un partido muy serio» y celebra el buen papel de Voigtmann JON AROCA Domingo, 23 diciembre 2018, 22:18

El Kirolbet Baskonia se llevó una meritoria victoria en casa del Unicaja, que había ganado todos los partidos disputados en la Liga ACB en su feudo. A juicio del entrenador baskonista, Velimir Perasovic, el equipo cuajó uno de sus mejores partidos de la temporada y tras el encuentro se mostró «muy contento» por el triunfo. «Hemos hecho un partido muy serio, el mejor desde que estoy en el club», celebró.

En un encuentro redondo en muchos aspectos, el de Split quiso destacar el buen arranque del equipo, que le permitió llevar la iniciativa desde el comienzo. El Baskonia marcó un parcial inicial de 0-12 y dejó al Unicaja con más de cuatro minutos sin anotar. «Desde el principio hemos jugado con mucha concentración y hemos tenido acierto», celebró. Además, aseguró que «la salida ha marcado al tónica del partido».

En ese contexto sobresalió la figura de Johannes Voigtmann. El pívot alemán salió de inicio y fue el protagonista del encuentro. Especialmente con su arranque, con nueve puntos anotados en el primer parcial. Terminó el partido con 11 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias hasta registrar un 23 de valoración. Fue el más valorado. Perasovic aseguró que hizo «un gran partido», muy completo en todas las facetas. «Ha tenido anotación, asistencia, rebote... ojalá siga así», auguró.

El propio pívot celebró su buen encuentro tras un arranque de temporada complicado. «No he estado buen los últimos meses y ha sido difícil para mi», confesó. Por eso, cree que la mayor carga de minutos de la que gozó ayer (32, el baskonista que más) le ayudó. «Cuando juegas más tiempo es un poco más fácil porque puedes cometer más errores sin ir al banquillo. Estás un poco más tranquilo», analizó.

Dominio del rebote

Voigtmann también destacó el rendimiento defensivo del equipo contra uno de los rivales más anotadores de la competición. «Era un partido muy difícil sin Toko y contra un equipo muy anotador en su casa y hemos hecho un gran esfuerzo en defensa», celebró. Perasovic añadió que una de las claves fue que su equipo dominase el rebote «durante una gran parte del partido». «Hemos hecho cosas en defensa que me han gustado. Si no defiendes es complicado ganar, sobre todo contra un equipo como el Unicaja», desgranó. Luis Casimiro, entrenador local, coincidió en ese análisis y lamentó que su equipo no hubiese «competido más» en defensa. «No hemos estado al nivel de energía e intensidad que me gustaría», agregó.

Perasovic, además, informó sobre el estado de salud de Jayson Granger, que se perdió el partido por molestias en el tobillo. Explicó que no jugará contra el Khimki porque «se va a infiltrar lo antes posible» y se mostró esperanzado con que pueda jugar este fin de semana contra el Real Madrid.