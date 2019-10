Perasovic: «El rebote ofensivo y las pérdidas deciden el partido» Perasovic, en un momento del partido de Miribilla. / Rafa Gutiérrez Perasovic lamenta que su equipo repitiera algunos de sus errores, pero apela a las fuerzas de su equipo para «reaccionar» JON AROCA Domingo, 13 octubre 2019, 20:50

Como en el Día de la Marmota, el Baskonia volvió a vivir en el derbi algunos de los errores que le han penalizado en el arranque de temporada. Las pérdidas y la falta de control en el rebote ofensivo lastraron a los azulgranas, y así lo vio el técnico, Velimir Perasovic. «Cometemos errores de pérdidas y de conceder el rebote ofensivo al equipo contrario, que ha sido decisivo. El rebote ofensivo y pérdidas deciden el partido», explicó, molesto, tras el encuentro.

Dos errores claves, pero no los únicos en un partido irregular de un Baskonia que registra un pobre 1-3 en competición doméstica. El tiro exterior, uno de los déficits en la derrota contra el Khimki, volvió a ser ayer un factor a mejorar. También para los locales. 6 aciertos de 24 el Baskonia y 4 de 22 Bilbao. Malos números, pero una cuestión de mero falta de tino, no de precipitación, a juicio de Perasovic. «Sabíamos que ellos juegan 2 contra 1 con Shengelia y a partir de ahí sacamos tiros. Al final hemos pecado de algun tiro precipitado. Normalmente son tiros buenos, no son tiros que la gente fuerza. Hemos hecho tiros elaborados pero no hemos anotado», explicó.

Todo ello, sumado al cansancio de un viaje largo desde Moscú y un partido exigente jugado pocas horas antes. «Jugamos hace 48 horas y hemos tenido un viaje largo. Hay que vivir con esto. Nuestro base, que ha jugado 35 minutos, ha llegado muy cansado y tocado al final. La expulsión de Fall, con quince minutos por delante, nos ha hecho mucho daño también», explicó.

El mismo factor destacaron dos de los jugadores, Patricio Garino y Tornike Shengelia. «Con tantos viajes y tanto desgaste hay que mantener la cabeza fresca. Nos ha costado caro tener un solo base. Lo que ha hecho Matt es mucho, Pi está jugando la mayoría del partido. Todos tenemos que dar un paso adelante», valoró el argentino. El capitán apeló a «ser profesional, recuperar tu cuerpo y estar preparado».

Todos coincidieron en destacar la importancia de recuperar un estado anímico óptimo para revertir la situación. «Creo que tenemos suficientes fuerzas para reaccioar», aseguró el técnico, aunque reconoció pasar por «un momento duro». Garino apeló a «estar más concentrados». Shengelia, por su parte, a «entrenar y estar en la misma página todo el equipo».