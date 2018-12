Perasovic reconoce que «ellos han jugado más duro y han merecido ganar» Velimir Perasovic da instrucciones a sus jugadores durante el partido. / Igor Martín El técnico destacó la «templanza» final del Barcelona, pero «lo peor es la sensación de que no hemos jugado como podemos hacerlo» IÑIGO MIÑÓN Viernes, 21 diciembre 2018, 00:25

Una gran oportunidad perdida. Por lo que suponía ganar ayer en Barcelona, entrar de cabeza en un Top 8 que hasta hace no mucho parecía poco menos que una utopía. Y porque el Kirolbet Baskonia tuvo el partido en su mano cuando manejaba una renta de nueve puntos a escasos 25 segundos de que concluyera el tercer cuarto. Ahí se acabaron la gasolina y las ideas de un equipo que, atascado en ataque, jugó el último capítulo del encuentro sumido en la frustración, desesperado, a merced del Barcelona, liderado por un espectacular Kevin Pangos.

«Ellos han jugado más duro y mejor y se han merecido la victoria», subrayó Velimir Perasovic, sabedor de que la clave del desenlace estuvo en ese tramo final del tercer cuarto. «Con nueve puntos de ventaja hemos tenido dos o tres ataques para aumentar y no hemos sido capaces de anotar. Ellos han bajado a seis, el inicio del último cuarto no ha sido bueno y después, cuando nos han superado tan rápido, ha sido un querer y no poder. Al final ellos han tenido más dureza y templanza para ganar», explicó el croata.

En el análisis técnico apuntó los «problemas con el rebote ofensivo y las pérdidas», pero «lo peor es la sensación de que no hemos jugado como podemos hacerlo, sobre todo en el último cuarto». Ahí el Barcelona exhibió «más paciencia».

Frenazo a la racha. Ilusiones en barbecho de nuevo. «No nos vamos a rendir, queda toda la segunda vuelta y debemos saber que todo está muy igualado. Necesitamos dureza mental», indicó el técnico azulgrana, que en el duelo doméstico del domingo en Málaga no podrá contar con Tornike Shengelia. El club confirmó que el capitán puso ayer mismo rumbo a Estados Unidos para conocer a su hijo recién nacido y tiene previsto regresar el día de Navidad, por lo que sí estará frente al Khimki. «Es una decisión del club y yo no tengo nada que objetar».

Pangos «determinante»

Svetislav Pesic se mostró especialmente satisfecho por la victoria. «Es importante ganar y es importante cómo hemos ganado. Hemos jugado con disciplina, sabiendo lo que queríamos, atacando bien, con una buena defensa y controlando el rebote ofensivo», explicó el técnico blaugrana, que destacó el papel «determinante» de Pangos en los últimos minutos del duelo. Aunque «es una victoria de equipo», precisó el balcánico, que también quiso poner en valor el partido de otros como Ribas, Seraphin o Pustovyi.