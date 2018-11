Baskonia Perasovic: «Hemos regalado demasiado» El entrenador baskonista Perasovic gesticula en el banquillo durante el partido. / E. C. El entrenador baskonista reconoce que «si pierdes veinte balones es complicado ganar» y lamenta la falta de continuidad en el juego JON AROCA Viernes, 30 noviembre 2018, 22:18

El Baskonia sufrió este viernes un duro revés tras caer en casa del Anadolu Efes. Los vitorianos estuvieron en el partido durante muchos momentos, pero algunos errores puntuales les impidieron mantener el ritmo. El acierto de los locales hizo el resto. Así, Velimir Perasovic lamentó los fallos de su equipo, que, a su juicio, fueron clave para el resultado final del encuentro. «Hemos hecho demasiados regalos como para remontar», aseguró.

El de Split se apoyó en algunas cifras para explicar la derrota. Especialmente duro fue con el número de pérdidas, 20. Siete más que los locales. «Si un equipo pierde veinte balones es complicado ganar», resumió. Además, lamentó que muchas de esas pérdidas fuesen robos del rival, porque son «canastas directas». En parte achacó esa diferencia a una cuestión de «agresividad».

En relación a eso, Perasovic lamentó que el Baskonia no pudiese dar continuidad a sus buenos momentos de juego. «Cuando nos pusimos uno arriba, siempre había dos errores seguidos. Esto ha sido clave», lamentó. A eso le sumó el buen nivel del rival, especialmente en el plano anotador. Seis de los jugadores del Efes se fueron a los diez o más puntos. Además, el equipo turco superó el 65% en los tiros de dos y el 42 en el triple. El buen acierto del Baskonia con el tiro exterior, incluso superior al de los locales, no fue suficiente. «Nos cuesta defender en este nivel porque son realmente buenos», explicó el croata. Por eso, abogó por encadenar posesiones más largas cuando el equipo va en cabeza. «Si no regalamos cosas y cuidamos más el balón cuando nos ponemos arriba lo podríamos pasar mejor», resumió.

Luchar «hasta el final»

Sin embargo, Perasovic quiso reconocer también el buen rendimiento de los suyos en algunos apartados del choque. «Hemos estado sólidos en muchos aspectos, pero hay que tenerlo todo, no puedes tener solo algunas cosas», lamentó. Algunos jugadores, como Janning, Voigtmann o Hilliard, recuperaron la puntería.

Pese al golpe de la derrota, el entrenador baskonista recordó que todavía queda más de la mitad de la competición. «Vamos a luchar hasta el final, no nos vamos a rendir», aseguró. Por eso, volvió a incidir en lo importante de encadenar varios resultados positivos consecutivos. «Necesitas victorias seguidas para reengancharte otra vez», recordó.

Por último, no quiso desvelar si el club baraja la posibilidad de fichar algún jugador para completar la plantilla y solventar la baja de Garino. «Ahora mismo no estoy metido en esto. Estoy pensando en los partidos», sentenció.