Euroliga Perasovic: «No es una situación insalvable» Velimir Perasovic sigue con atención el partido de ayer contra el Armani Milan. / MATTEO BAZZI El entrenador del Baskonia lamenta la falta de calma en los instantes clave y cree que el «pésimo» porcentaje en el tiro libre responde a un problema «psicológico» IÑIGO CRESPO Miércoles, 21 noviembre 2018, 23:43

La ansiedad le traicionó al Baskonia cuando tuvo a tiro al Milan. El conjunto azulgrana se cegó en busca del aro cuando trataba de empatar el encuentro, en lugar de dar un rodeo para buscar la opción más efectiva. Los italianos salieron con vida gracias al mayor acierto que mostraron en el triple y, sobre todo, la serenidad en la línea del tiro libre, donde los vitorianos cargaron de piedras su mochila europea. Lo lamentó de forma profunda Velimir Perasovic, quien reconoció que la falta de calma en los momentos decisivos y la inconsistencia desde 4,6 metros le costaron la primera derrota como entrenador azulgrana.

«Hemos luchado hasta el final, pero no hemos tenido la cabeza fría en los momentos clave. Hemos hecho tiros precipitados cuando buscábamos el empate», admitió el entrenador, quien puso especial énfasis en el aspecto mental. «La clave ha sido cuando íbamos dos abajo y teníamos la posesión. Además, hemos sido demasiado inocentes en algunas faltas. Estas pequeñas cosas te llevan a a la desesperación y la derrota», explicó Perasovic.

El técnico baskonista no ocultó su decepción en un aspecto tan básico como el tiro libre, que pudo decantar el partido si los vitorianos hubieran ampliado las cuatro canastas en once intentos. «Nuestro porcentaje de tiros libres ha sido pésimo. Es un tema psicológico. No tiene otra explicación. Ellos han sido más agresivos al buscar la canasta. No les hemos forzado a entrar pronto en el bonus», lamentó el croata, quien, pese a todo, se mantuvo optimista de cara a las opciones de clasificación del Baskonia.

Sin confianza

«El Milán está con mucha confianza, todo lo contrario que nosotros. Pero hay mucho tiempo por delante y podemos remontar», sentenció el balcánico, quien observó una ligera mejoría en las prestaciones de su plantilla. «En ataque estamos bastante mejor, pero tenemos que seguir trabajando cosas defensivamente. Nos cuesta interpretar el uno contra uno y el 'pick and roll'», reconoció. Pese a todo, Perasovic evitó el dramatismo tras ocho jornadas ya disputadas. «La situación no es nada insalvable. Si mejoramos, podremos conseguir nuestros objetivos. No tengo ninguna duda», zanjó el preparador de Split, que necesita un triunfo europeo urgente para reconducir la nave azulgrana en el continente.

Por su lado, el técnico del Armani Milán, Simone Pianigiani, subrayó que el triunfo que cosechó ayer ante el Baskonia fue aún más valioso por la adversidad que azotó a su equipo en forma de lesiones. «Ahora mismo no estamos en nuestra mejor forma, pero hemos sido inteligentes en ataque. Mis jugadores han elegido bien en todo momento y hemos liderado el marcador durante todo el encuentro», señaló el técnico, satisfecho con el esfuerzo de su plantilla: «Honestamente, nuestra defensa no ha sido perfecta, pero los jugadores han puesto toda su energía en la pista».