Perasovic: «La victoria nos da un plus de confianza» Perasovic da instrucciones ante el CSKA de Moscú. / Igor Martín El técnico croata celebra «la dureza y la pelea» de sus jugadores, aunque reconoce su descontento con la «fluidez en el ataque» JON AROCA Viernes, 7 diciembre 2018, 23:25

No sin sufrimiento, pero el Baskonia se llevó el viernes una victoria clave para sus aspiraciones en la Euroliga. Además, con varios triples fallados del CSKA en los segundos finales que paralizaron a los más de 12.000 aficionados que se congregaron en el Fernando Buesa Arena. Algunos se sorprendieron de que el Baskonia no hiciese falta. Y no sucedió por una razón tan simple como posible. «Yo pedía que hicieran falta, pero los jugadores no me han oído», confesó Velimir Perasovic tras el partido.

El triunfo supone mucho más que una victoria para los vitorianos. «Nos da un plus de confianza porque sabemos que podemos jugar contra todos los grandes. Ganar supone un punto de inflexión para que el equipo vea el camino para jugar contra los equipos fuertes del torneo», celebró el de Split.

Perasovic felicitó a su equipo por el nivel de «dureza y pelea» que mostró durante el choque. También destacó la buena actuación defensiva de los suyos. Para ello recordó que un equipo que promediaba 90,5 puntos en la competición se quedó en 73, casi veinte menos. Sin embargo, también reconoció cierta sensación amarga con el juego de ataque que desplegaron sus jugadores. «No estoy contento con la fluidez en ataque y la velocidad en ejecución», explicó, aunque reconoció que nivel físico de los rusos impidió que su equipo mostrase su mejor versión. También se lamentó del pobre 7 de 25 en triples de su equipo. «Para jugar más fácil en ataque necesitamos meter de fuera más», asumió.

«Queda mucho»

La victoria ha dado una dosis extra de optimismo a la afición. Un optimismo que Perasovic nunca había perdido. «No estamos todavía en el final de la primera vuelta. Realmente queda mucho, una racha de cuatro o cinco victorias te mete en play-off. Todos los equipos están ahí», recalcó, y recordó que el Baskonia jugará nueve partidos en casa en la segunda vuelta.

Perasovic se congratuló porque algunos jugadores, como Shields, recuperaron su mejor nivel. Del de Kansas dijo que hizo «un partido no tan vistoso pero muy serio» y celebró los rebotes ofensivos que recogió porque «sacas algo de donde no hay nada». Su rendimiento, sumado al del resto de jugadores ayudó a que el equipo no se descolgase y consiguiese hacerse con una victoria importante para recuperar la moral. «Ha sido un partido muy importante para nosotros», sentenció.