«Tenemos mucho que perder. No pensamos en otra cosa que jugar el play off»

El Baskonia afronta mañana una de esas noches que pueden ser históricas. Si gana, logrará el pase al play off de la Euroliga más igualada, más salvaje, desde la instauración del formato de todos contra todos (2016), y lo hará en una de sus canchas malditas, la de La Paz y la Amistad de El Pireo. «Seguramente no hay partido más complicado en esta Euroliga», ha señalado Joan Peñarroya este miércoles.

En el puerto de Atenas espera el Olympiacos, que no parece dispuesto a plegar las velas. «Un equipo súper sólido, líder de la competición, hiper experto, con jugadores importantes en la historia de la Euroliga y que seguro que van a querer ganar. Siempre queda mejor ser primero», ha especificado el técnico azulgrana, que ha insistido en una idea durante toda su comparecencia ante la prensa. «Nos hemos ganado el derecho a jugar este gran partido».

Pese a que el cuadro vitoriano tendría opciones de pasar incluso con derrota (si el viernes pierde el Zalgiris en Múnich), la única mentalidad de la expedición alavesa «es que hay que ganar». Satisfechos con lo que no dejará de ser una «gran temporada». «Lo es y lo seguirá siendo», persiste el catalán, defensor de disfrutar del camino y no solo del final del trayecto, «Pero tenemos claro que tenemos mucho que perder. Llevamos 33 jornadas en play off y no pensamos en otra cosa», traslada a la afición. «No nos vamos a quedar contentos sin jugar el play off», reitera.

Los baskonistas no quieren tener que mirar a otros resultados y apuestan por ganar en el feudo del Olympiacos, cancha maldita en la historia azulgrana. 4 victorias en 22 visitas, la última en 2020 a puerta cerrada. En esta ocasión, habrá más de 9.000 fervientes griegos en las gradas. «Vamos con la conciencia clara de que si hacemos las cosas bien, tenemos el baloncesto para poder ganar», mentaliza el técnico.

«Evidentemente, tenemos que defender bien. Evitar sus canastas fáciles y ser más sólidos, sí», decía sobre el aumento de los puntos en contra recibidos en los encuentros continentales lejos del Buesa Arena. «Pero no pretendamos que Baskonia vaya a jugar un partido a 60 puntos. Porque ese Baskonia este año no existe. Ni tenemos ese ritmo ni tenemos esas características», explica el técnico. Conscientes de que «habrá momentos de gran dificultad», la idea del partido será «jugar a nuestro estilo, a ser nosotros».

El preparador está convencido de que «al equipo no le va a faltar deseo ni ganas» y se ha reido de que el jugador de Olympiacos, Shaquille McKissic, haya declarado que quiere medirse en cuartos con el Zalgiris para probar los aros del Zalgirio Arena de cara a la Final Four. «Está muy contento porque ha renovado dos años. Seguro que lo ha dicho con toda la fe del mundo pero a veces se te puede volver en contra porque has hablado mucho y luego no llegas a la Final Four», ha replicado al estadounidense.

Peñarroya y sus doce jugadores viajarán esta tarde en chárter desde Foronda a la capital griega. No estará Sedekerskis en la tripulación, ni siquiera como apoyo moral. «No está, no viaja. lleva dos meses y medio sin estar. Es un jugador importante pero no hay que estar hablando todo el día de él», ha concluido, molesto, el técnico, encargado de actualizar el parte médico de la «lesión fibrilar» del lituano notificada por el club el 12 de marzo y todavía «pendiente de evolución».