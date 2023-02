«El Baskonia con el que gané la Copa de 2009 es el mejor de su historia»

Hay unanimidad en que Pete Mickeal ( Rock Island, Illinois, 1978) fue el MVP de la final de Copa de 2009. El galardón fue a parar a Teletovic porque se votaba antes de una prórroga en la que el alero, en su segunda y última temporada en el Baskonia, anotó nueve puntos. Suyos fueron la canasta de la victoria y el tapón decisivo en el día que cumplía 31 años. El héroe del último título copero azulgrana habla con la misma firmeza con la que jugaba y revela para ELCORREO algo que nadie conocía. «Pagué para jugar en elBaskonia».

– ¿Qué le viene a la mente cuando piensa en aquella final?

– ¡Wow! El partido contra Unicaja. Para ser honesto, fue un mal partido mío. De los más complicados de mi carrera. Pero lo arreglé en los últimos segundos. Logré anotar en una situación difícil. Hice el tiro bueno y bloqueé el lanzamiento final para ganar el partido. Las dos jugadas que todo el mundo recuerda y que siempre quise hacer.

– Describa su tapón a Berni Rodríguez.

– Vi cómo Berni llevaba haciendo ese movimiento en varias jugadas antes. Siempre recibía el mismo pase para muchos de sus tiros. La clave del bloqueo fue que estudiaba a los jugadores. En cuanto vi que el balón iba para él, me moví y tuve el timing perfecto.

– ¿Y la canasta anterior?

– Hice un movimiento lo más rápido que pude y él hizo un buen balance. Le tengo que dar mi crédito porque lo normal hubiera sido que el tiro se quedara corto y que hubiéramos podido perder el partido. Pero el equipo confió en mí porque el fin de semana anterior contra el Girona había hecho el tiro de la victoria. Así que Prigioni mandó a todos al otro lado, no dudaban de que la metería, así que use toda la fuerza de mis piernas en fijarme sobre el suelo cuando no había sacado ventaja para que Berni saltara y poder echarme sobre él por si me hacía falta. No fue un tiro normal pero estuve bendecido.

– ¿Qué le ocurrió en aquella prórroga que estaba encendido?

– Cuando quedaban cuatro minutos para el final pensé, es mi momento. Me preparé desde niño para conseguir las mejores victorias, para ser el mejor americano de la ACB. Tenía la confianza de hacerlo en una jugada ofensiva o defensiva. Siempre trabajé en las dos facetas. Daba igual en el Baskonia o en el Barcelona. Cuando el partido está en el alambre, el balón a las manos de Pete Mickeal. No lo dudaba nadie.

– ¿Cuál era el secreto de aquel equipo?

– Que era un equipazo. Splitter, Teletovic, Prigioni, tres tíos que luego jugaron en la NBA. Rakocevic y yo también teníamos nivel para ello. Prigioni era el entrenador sobre la cancha. En aquel momento seguramente seríamos el mejor equipo de Europa en ambos lados de la cancha. Para mí, fue el mejor Baskonia de la historia. Teníamos equipo para ganarlo todo. Fue un chasco que el Barcelona nos eliminara de aquella Euroliga porque creo que no había ningún equipo mejor en la Final Four. El baloncesto no es solo de los jugadores, también de los entrenadores. Xavi Pascual es muy bueno y lo comprobé luego más tarde.

«Enfadado» con Spahija

– ¿Cómo recuerda su fichaje por el Baskonia?

– Fue muy difícil porque hay una historia que nadie conoce. Yo había fichado por el Samara ruso, había firmado el contrato. Pero antes de que lo hicieran oficial, me llamó el Baskonia y nos entendimos enseguida. Así que tenía dos acuerdos al mismo tiempo. Hablé primero con Samara. 'Escuchad, me ha llamado un equipo de Euroliga que no puedo rechazar. Voy a jugar en el Baskonia. Vale, no hay problema, paga la cláusula de salida. Así que fui a Vitoria y dije, Querejeta, te necesito. Tengo que pagar un 'buyout' al equipo ruso, 50.000 dólares. Y Querejeta pagó una parte y yo otra. Sin esa cláusula de salida, habría tenido que estar un año en Samara y mi historia no sería la misma. Así comprendí la importancia de un buen agente. El resto es historia. Y eso que el principio con Spahija no fue fácil.

– Cuénteme.

– Estaba enfadado. Era muy competitivo y le dije, 'Neven, no puedo jugar sólo 20 minutos'. Y él me dijo. No te preocupes. El club no te va a dejar irte. Querejeta no te va a dejar marcharte. Esa conversación me empujó a defender más fuerte, a rebotear con más ganas. Estaba furioso. me motivó mucho. Luego Neven me tuvo que decir que me relajara, que lo estaba haciendo bien, que si confiaba en él y le escuchaba, iba a cambiarme la carrera. Así que empecé a jugar más de 30 minutos. Es un gran entrenador y todavía mejor motivando a los jugadores. Te dice lo que necesitas oír para sacar lo mejor de tí. Ahora le considero un amigo.

– Y luego Dusko.

– No puedo hablar mucho de él como persona porque no teníamos mucha relación, solo como entrenador. En cuanto a baloncesto, me fue muy fácil jugar para él porque era un trabajador incansable igual que él. Tuve entrenadores parecidos en la Universidad. Estuve en la mejor forma de mi vida, jugando un baloncesto increíble y fue lo que me ayudó a ir al Barcelona. Así que fue una experiencia positiva.

– ¿Por qué después de aquel 2009 usted, Prigioni, Rakocevic o Sergi Vidal se van del Baskonia?

– En mi caso porque al Barcelona era muy difícil decirle que no. Ir a una de las mejores ciudades, a un equipo tremendo, que había jugado la Final Four y que tenía un entrenador que me encantaba. Además, acababan de fichar a Ricky. Era muy tentador. El Baskonia me ofreció renovar pero yo no estaba interesado en aquel momento. Les agradecí todo lo que hicieron por mí, pero me tenía que ir a aquel Barcelona.

– ¿Por qué considera al Barcelona de 2010 el mejor equipo de la historia de la Euroliga si ganó menos que otros?

– Porque nuestro equipo cambió la temporada siguiente y tuvimos muchas lesiones. Si hubiéramos tenido a todo el equipo sano, hubiéramos tenido la posibilidad de volver a ganar la Euroliga como ha hecho el Efes. Maccabi, Olympiacos también fueron muy buenos, pero no tan claros ganadores como nosotros en París.

– ¿Se identifica con algún jugador actual de la plantilla del Baskonia?

– No, no. Para nada. Porque ninguno tiene la dedicación que teníamos nosotros. Nosotros nos preparábamos para los mejores momentos en casa. Los jugadores de hoy en día se centran en la Play station, las redes sociales y demás.

– ¿Qué le parece Howard?

– Oooh, sí, el chico bajito es realmente bueno. Le considero uno de los mejores jugadores ofensivos de la Euroliga en estos momentos. Es el que cambia el juego del Baskonia. Hace unos meses ya me dijeron que era un jugador para meter 25 puntos por partido. Le he prestado mucha atención y puedo decir que sí. Me recuerda a Larkin. Va a volver a tener ofertas de la NBA, porque están muy atentos a la competición. Las opciones del Baskonia pasan por él.

– ¿Por qué el Baskonia lleva catorce años sin pisar la final?

– Por que no ha tenido equipos tan buenos y ha subido la competitividad. Tenerife, UCAM Murcia… cada vez son mejores. Bilbao ha mejorado mucho. La Champions ha provocado que aumente el nivel medio. La competición es cada vez más dura. Unicaja ha vuelto este año. Valencia lleva unos años muy buenos. Madrid y Barcelona siempre son top. Tienes que hacerlo perfecto, llegar en el mejor momento,sintiendo bien las piernas, sin lesiones de jugadores importante… que todo esté en orden. La Copa es la mejor de Europa. La más difícil de ganar.

– ¿Cómo cree que le recuerdan en Vitoria?

– Volví en la Final Four de 2019 y sentí mucho amor de los aficionados. No estaban enfadados por irme al Barcelona. Se dijo que tuve un contrato con ellos antes de jugar las semifinales de la ACB, pero no era cierto. Fiché por ellos mucho después. Los primeros partidos me pitaron, pero luego he notado mucho cariño.

– ¿Qué le supuso jugar en países como Corea, Puerto Rico, Argentina o Venezuela?

– Fue bien. Corea me sirvió para fichar por el Baskonia. Fue divertido. Lo otro fueron mis últimos años. Tenía 37 años y escuché a mi cuerpo. Me dijo que ese era el máximo nivel al que podía jugar. Lo asimilé y logré disfrutar. En mi última temporada jugué muy bien y promedié 17 puntos. Así que acabé bien y de la mejor manera que podía tras el problema en el pulmón.