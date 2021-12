Pierriá Henry | Base del Fenerbahce «Me partía el corazón ver el Buesa vacío» El exazulgrana declara su amor incondicional por el Baskonia, al que no descarta volver, tras disfrutar durante dos campañas de una afición «adorable y genuina»

«Eso no me va a pasar a mí», cuenta Pierriá Henry (South Charleston, Virginia Occidental, 1993) tras escuchar la historia de Sansón y la fuerza de su pelo. El base estadounidense, pese al cambio de look, mantiene su carácter risueño, sus piernas infatigables, el orgullo por su defensa –2,1 robos por partido– y su amor hacia los vitoriano