El play off de la ACB arrancará el miércoles 15 de mayo y durará cerca de un mes

El Baskonia se acaba de despedir del play off de la Euroliga, pero ya tiene la vista puesta en otro: el de la ACB. El bloque azulgrana sigue, a falta de cuatro jornadas para el cierre de la fase regular, fuera de los ocho mejores. Se encuentra a un triunfo del Manresa, sorprendente octavo y que no ha bajado el ritmo en las últimas jornadas. Real Madrid, Unicaja, Barcelona y Gran Canaria ya están clasificados.

La ACB anunció ayer el calendario en el que se disputará el play off. El torneo arrancará el miércoles 15 de mayo con los cuartos de final. El día concreto puede cambiar en función del rival -si juega Final Four o no-, pero los cuartos no terminarán nunca más tarde del 26 de mayo.

Los primeros partidos de las semifinales se disputarán el 28, 29 y 30 y la final arrancará el 7, 8 o 9 de junio. El último partido se jugará, como tarde, el 17.