«Ahora no podemos vender burras», preserva Peñarroya

Sensaciones contrarias para Peñarroya tras la derrota. «Rabia no, porque podíamos perder. Es una pista muy difícil». Pero tampoco satisfacción. «En situaciones en las que ya debemos competir mejor hemos dejado anotar en jugadas que podríamos haber hecho algo más, jugar con las faltas, muchos problemas en el rebote…». Ahí dilapidó el Baskonia una ventaja de once puntos, con un parcial de 44-17 en el que alimentó la montaña rusa de un partido caótico. «Ahora no podemos vender burras. Somos el equipo que más anota y vamos a partidos de muchos puntos. No podemos vender que ha sido un descontrol», defendió.

El técnico reconoció que los azulgranas pudieron estar «más sólidos en bastantes situaciones», la mayoría en defensa, pero disculpa los fallos en ataque. «Han cogido 17 rebotes más pero al final tenemos los mismos tiros de campo». El 5 de 35 en triples, la marca más baja de toda la temporada, lastró a una escuadra alavesa que realizó un inicio de tercer cuarto monumental, con un parcial de 6-31. «Ha sido un día aciago en el triple. Hay cinco o seis tiros malos que ha faltado paciencia y jugar mejor el balón pero la mayoría son lanzamientos de porcentaje nuestros que, a falta de revisarlo, creo que están bien lanzados». El entrenador catalán sí reconoció que echó en falta «tener la cabeza más fría», mantener esa consistencia que había pedido en la previa. «Tengo la sensación de que podíamos haber competido mejor. Hay detalles que todos sabemos que si lo mejoramos vamos a estar en la lucha hasta el final. A falta de cinco jornadas, seguimos dependiendo de nosotros», remató antes de recordar la igualdad de la competición.