Poirier, duda en las filas baskonistas para el duelo ante el Fenerbahce Vincent Poirier forcejea con Will Thomas, del Valencia Basket. / Igor Martín El interior francés sufre una contractura en la espalda que le mantiene bajo supervisión médica CARLOS PÉREZ DE ARRILUCEA Jueves, 8 noviembre 2018, 14:14

El Baskonia vive pendiente de la situación física de Vincent Poirier en vísperas del choque ante el Fenerbahce. Según ha informado Pedro Martínez en rueda de prensa, el pívot francés sufre una contractura en la espalda que le ha impedido entrenar y que pone en duda su concurso ante la escuadra turca. «Tenemos la duda de Poirier. Vamos a vér como funciona el tratamiento y cómo se levanta mañana. Esperemos que esté», ha manifestado el preparador azulgrana.

Los problemas físicos atacan ahora a un jugador capital en el juego interior baskonista de cara a un encuentro de «máxima exigencia», según espera Pedro Martínez. El Baskonia tratará de sumar su tercera victoria en el frente continental ante uno de los grandes aspirantes al título de la Euroliga. La presencia de Poirier se antoja clave ante un rival siempre dado a un gran despliegue físico, especialmente en posiciones cercanas a canasta. El checo Jan Vesely o el italiano Nicolo Melli, el turco Ahmet Duverioglu o el francés Joffrey Lauvergne constituyen las torres a las órdenes de Zeljko Obradovic, sobradas de centímetros y potencia muscular.

Baskonia deberá elevar su nivel baloncestístico al máximo posible frente a un rival que fue su verdugo la pasada temporada en la ronda de cuartos de final. Martínez considera que el Fenerbahce sigue teniendo «un grandísimo equipo», pero prefiere centrarse en el margen de mejora que tiene el Baskonia. A este respecto, ve clave conseguir unos mejores registros en el lanzamiento triple, aunque también recuerda que, cuando la puntería exterior no llega «lo importante es que no sea tu única fuente de alimentación». Los bajos registros desde más allá de la línea de 6,75 no impidieron al Baskonia imponerse el Valencia Basket el pasado domingo. «Estoy convencido de que estaremos en una situación de normalidad y que meteremos con los porcentajes mínimos deseados en los próximos partidos», confía Pedro Martínez.