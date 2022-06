A ver. Dejemos de lado los sueños pero no del todo. Pongámonos en modo '¿por qué no?, que tiene más que ver con una posibilidad que no con algo imaginado que crece en nuestras mentes conforme pasa el tiempo. Pensemos aquí, no vayamos demasiado lejos, porque si al final nuestra mente se traslada más allá, no acabamos de observar lo que está delante de nuestras narices, porque para llegar al final habrá que tener un inicio, ¿verdad?

Déjeme decirle que llegados a este tramo de las semifinales ACB, y tal y como están las fuerzas, las tendencias y los deseos, este enfrentamiento entre Baskonia y Real Madrid adquiere un tinte cuando menos, especial. El 'trago' de los cuartos se ha pasado con cierta solidez, en especial en los minutos finales del tercer partido. Eso da una cierta calma. De no haber sido así la amargura hubiera sido patente. Ahora en semifinales, los siguientes pasos se ven de otra manera.

Ojo, no desdeñemos el rival. Le recuerdo que acaba de jugar la final de la Euroliga y ha ganado con solidez al Manresa. Es el Real Madrid, el mismo que lleva un recorrido exitoso en los últimos años y que sigue teniendo inamovible su ambición de ganarlo todo. A veces con mejor juego, otras porque sí y muchas con el gen ganador que le impulsa su historia y su presente. No será diferente, competir al máximo es la línea roja que se convierte en irrenunciable.

Junio ya es la última estación de un recorrido que comenzó en septiembre. Son muchos meses de esfuerzo, intensísima competitividad, altibajos patentes, lesiones, bajas formas, días excelsos y otros para olvidar. Ambos equipos han vivido una temporada convulsa y de todo se aprende. Y más en este último trayecto.

El Real Madrid llega tocado en los resultados, con cierta recuperación en su juego en las últimas semanas, pero no tiene esa frescura de la primera mitad de la temporada. Es un equipo más veterano que ha ido recuperando piezas pero ha tenido esa inestabilidad que marca las lesiones, el poco acierto en ocasiones y el bajón habitual físico y mental.

El Baskonia se ha montado en el tren de un estilo de juego que puede invitar al optimismo, al menos al mío. Espero convencerle. Es cierto que sufre desconexiones, demasiadas individualidades y cierta dejadez pero también es verdad que cuando muestra su mejor cara es un equipo distinto a lo que vemos habitualmente en España y Europa. Sin un 'cinco' claro y tópico, como tiene el Real Madrid con Tavares y Poirier, capaz de jugar todo el quinteto de cara y tirar desde fuera, abrir el campo al máximo y competir en físico con los más grandes.

Es el Baskonia un equipo que tiene algo diferente, que te sorprende, te sacude y además se siente cómodo en esa locura: ritmo desenfrenado, capacidad física basada en la anticipación y choque en las alturas y mucha verticalidad hacia el aro. Si no remata, emprende la búsqueda de los espacios liberados hacia el exterior. Es un estilo, desde la llegada de Neven, un tanto como lo que vemos en la NBA: obtener la ventaja cuanto antes para sacar un tiro e intentar arriesgar en momentos determinados en defensa. A veces sale. Otras, no tanto. Pero ahora el reto es pensar y creerse que lo puede hacer durante más tiempo del habitual porque eso será un signo de ese '¿y por qué no?'.