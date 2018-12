«Estoy preocupado por la rodilla de Shengelia, la sensación es mala» Perasovic pide «perdón a la afición» por la derrota y se muestra abatido ante una posible grave lesión del capitán: «Él no siente que esté bien» SERGIO EGUÍA Domingo, 30 diciembre 2018, 22:45

Lo explicó mejor Pablo Laso que Velimir Perasovic. «Me jode lo que ha pasado con Shengelia. Me jode que un jugador se lesione, sea de mi equipo -que sabemos bien lo que es- o del contrario». El entrenador del Real Madrid no tenía más información que lo que se vio en la cancha. Al capitán abandonando el campo muy dolorido y enrabietado ante lo que parecía una grave lesión de rodilla.

Tampoco tenía mucho más que contar Velimir Perasovic. «No soy médico». Pero sí había hablado con Shengelia y conocía, al menos, su sentimiento. «Las primeras sensaciones no son buenas. Mañana habrá que ver lo que dicen las pruebas. No sé qué más decir», explicó. «Él no se siente bien con la rodilla y estamos todos muy preocupados», reconoció.

La mala suerte se cebó anoche con el Baskonia. La lesión llega en una jugada desafortunada, en la que Campazzo se cruza por delante de Shengelia para cortar un contraataque -en una maniobra siempre arriesgada- y le golpea en la rodilla de apoyo, por lo que se señaló falta antideportiva. «En directo no veo nada que no sea 'Facu' tratando de alcanzar el balón», dijo Laso, «pero habrá que verlo en la tele».

Respecto a la imagen del equipo y la derrota, el entrenador croata comenzó por «pedir perdón a los aficionados». «Nos sentimos muy mal en este momento», declaró visiblemente afectado. «Se puede perder, pero hemos perdido sin tirar todas las balas que tenemos», censuró. «El principio de partido ha sido desastroso, ahí el Madrid coge una amplia ventaja y luego juegan con ella durante todo el partido».

Siete asistencias

Entre las cosas que el Kirolbet hizo muy mal, el de Split señaló las pocas asistencias que repartieron. Lo mal que se movió el balón. «Venimos de dar 26 en Moscú. El número de asistencias que hemos registrado hoy -por ayer- lo dice todo. No hemos tenido ninguna fluidez».

De hecho, los azulgrana se quedaron en siete asistencias. La tercera no llegó hasta muy avanzado el tercer cuarto y fue un 'aley oop' de Huertas a una puerta atrás de Shields. El paulista regaló tres pases de canasta; Janning, dos; Voigtmann, otra y la última fue para Hilliard.

«Y encima, enfrente tuvimos un equipo que jugó muy bien y muy duro», añadió Perasovic. Hay que darle la enhorabuena al Madrid. Para nosotros es un golpe duro, ya que todo lo que hemos planteado en el campo no nos ha salido, y cuando las cosas no salen, los jugadores se hunden mentalmente. Así es complicado sacar las castañas del fuego. A veces ocurre en algunos partidos durante el año, que todo va sale mal. Esperemos que este haya sido el último».

Ante la más que previsible baja de Shengelia para los próximos partidos, lo primero será encontrar cupos. Con los actuales, en Manresa solo podría presentar una plantilla de ocho.