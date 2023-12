Una inusual abundancia del Baskonia para visitar Valencia

Howard, Sedekerskis, Mannion, Diop, Marinkovic y Rogkavopoulos. En el mes que Dusko Ivanovic acaba de cumplir al frente del Baskonia, el técnico montenegrino no ha podido contar en algún momento con seis de los trece jugadores que forman la plantilla azulgrana. La epidemia de lesiones y malestares físicos llegó a dejar durante algún encuentro en los huesos a su rotación. Pero la escasez ya es historia. Tanto, que el técnico podrá contar esta noche por primera vez desde el arranque de su cuarta etapa como azulgrana con todos sus jugadores disponibles. El último en sumarse, el único que faltaba para ese inusual pleno, era Nikos Rogkavopoulos. El alero griego ya se ejercita junto a sus compañeros desde principios de semana y podrá jugar contra el Valencia. «Ayer -por el miércoles- entrenó normal. Todo el mundo está bien», explicó el preparador antes de partir de viaje.

Aunque, como con el resto de recuperados, su vuelta será paulatina. Marcada por las sensaciones del jugador, el técnico y el escenario competitivo. «Va a entrar poco a poco», recordó. Pero si está disponible para, al menos, formar parte de la convocatoria, Ivanovic deberá realizar un descarte. El técnico, poco dado a generosos repartos de minutos y más a confiar en un reducido grupo de fieles soldados, afronta el reto de encontrar cabida en el equipo a jugadores como el propio Rogkavopoulos, que hasta ahora ha luchado contra unos palpables problemas de adaptación al ritmo competitivo de la ACB y la Euroliga y otros jugadores con un rol secundario. Entre ellos, dos interiores: Khalifa Diop o Maik Kotsar, cuyo protagonismo ha caído en picado desde el regreso del montenegrino al banquillo del Buesa Arena. También el Valencia Basket llega con todos sus efectivos disponibles en una situación igual de inusual para el bloque de Mumbrú. Si bien, en su caso, no es seguro el concurso de los bases Jovic y Hermannsson.

Rival con el mismo balance

En el breve pero intenso mes que lleva de nuevo en el cargo Ivanovic, además de perder a un rosario de jugadores, también le ha dado tiempo a medirse al Valencia. Fue hace menos de dos semanas en Vitoria (83-74). Ahora, aunque en la arena continental, vuelven a verse las caras. «Nos toca. A veces es mejor no hacerlo tan pronto. Tenemos que jugar», sintetizó. Aunque el choque sí que plantea una novedad en cada frente. Una nada desdeñable. Porque en ese duelo liguero ni el azulgrana Markus Howard ni el taronja Jared Harper pudieron jugar por problemas físicos. Ahora, ambos francotiradores están disponibles: 17,1 puntos promedia el baskonista y 8,8 el exterior local, que goza de un rol menos protagonista. El regreso de Howard recalibra la amenaza baskonista, aunque Ivanovic cree que a la hora de preparar el partido «es más o menos lo mismo» que siempre. Aunque con él el equipo logra una baza ofensiva «clara y buena» que puede abrir «opciones más fáciles en ataque» al equipo.

Pero a Ivanovic no es el frente ofensivo lo que le inquieta. El montenegrino insiste en que su equipo ganará los partidos desde la defensa. Y ahí le preocupa que el equipo no sea capaz de sostener el alto nivel defensivo durante todo el encuentro. Ya tras el duelo contra el Manresa del domingo, en el que el equipo catalán estuvo cerca de la remontada tras levantar una desventaja que parecía definitiva, fue crítico con el irregular trabajo de su bloque en esa faceta. Ayer volvió a recalcar que, sobre todo, se trata de un trabajo colectivo que parte de la conciencia individual. «Si miramos todos los partidos, 15 puntos hoy no es nada. Todo el mundo debe tener claro que defender 40 minutos tiene que ser nuestro primer objetivo», explicó.

El duelo contra el Valencia le ofrece la posibilidad de seguir puliendo la personalidad de su Baskonia. Un encuentro ante un rival directo, de potencial similar -ambos equipos suman cinco victorias y otras tantas derrotas en la presente Euroliga-, pero que también sitúa al bloque azulgrana una posibilidad tangible de regresar a la senda continental prometedora tras la derrota frente al Mónaco.