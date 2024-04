El Baskonia se impone dar otra imagen

Jon Aroca Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Jueves, 25 de abril 2024, 00:50 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

No hay mejor medicina para un tropiezo contundente que el formato de la actual Euroliga. El implacable ritmo continental que tantos quebraderos de cabeza trae a técnicos y jugadores también impide recrearse en el dolor y obliga a un permanente estado de alerta que viene bien para limpiar la cabeza. Así, dos días exactos después de caer con claridad ante el Real Madrid en el primer encuentro del play off, el Baskonia vuelve a donde lo dejó. Solo hay un cambio y no precisamente pequeño: la eliminatoria ya no está igualada. Una advertencia de que lo que se juega es cada vez más importante. La red de seguridad mengua y el bloque de Dusko Ivanovic no puede permitirse regresar a Vitoria con otra derrota que deje bajo mínimos sus aspiraciones europeas y la moral maltrecha. Ahora sí, un triunfo es ya casi imprescindible tanto en el plano competitivo como en el mental.

Para lograrlo debe mejorar y el diagnóstico de sus males en ese encuentro inaugural es múltiple. Ivanovic habló en rueda de prensa de la falta de «agresividad y paciencia» de su Baskonia. Raieste se fijó en la «parte mental». Y ayer el capitán, Tadas Sedekerskis, destacó otros dos elementos a impulsar para competirle al gigante blanco. El primero «defender desde el minuto uno». El segundo, muy relacionado, salir «muy enchufados» al parqué del WiZink Center. Entre todos esbozan los evidentes puntos de mejora de un equipo que estuvo lejos de resultar verdaderamente competitivo. A ratos logró sostenerse como pudo, pero sin sugerir una resistencia convincente que le permitiera dar el zarpazo. Cuando esa débil trinchera comenzó a tambalearse, el equipo colapsó sin remedio. El partido siguió, por parte del equipo local, el guion previsto. Un bloque dotado de recursos prácticamente ilimitados, talentoso en el tiro exterior y una tortura para el irregular juego interior azulgrana. Pero esa solvente prestación se topó con un Baskonia por debajo de lo exigible en una ronda de esta magnitud. Le falló su gran baza, el lanzamiento exterior, y lastrado por esa carencia no encontró la forma de castigar al Real Madrid. No hubo partido. Y ahí es donde tiene el Baskonia su mayor debe. La abismal diferencia de talento entre su plantilla y la del trasatlántico capitalino es evidente y nada achacable a los que se visten de corto, pero sí la falta de otros argumentos físicos y mentales que se esfuercen en equilibrar la contienda. «La serie puede ser muy larga» Pero toca pasar página. No hay otra. «El equipo está con muchas ganas. Está muy motivado. Estamos jugando unos play offs de Euroliga, que para mucha gente es la primera vez que juega», expuso Sedekerskis. Alma de veterano aunque aún sea de los jóvenes. «Tenemos que salir con más agresividad, con más ganas desde el minuto uno e intentar sacar una victoria aquí», resumió. La fórmula para dar vida a la serie parece clara dentro y fuera del vestuario azulgrana. El lituano cree que el Baskonia aún debe dar que hablar. «Creo que esta serie puede ser muy larga», auguró. Para ello es clave «tener paciencia» y «no bajar la cabeza» cuando el equipo pueda recibir algún golpe. Que ante un rival de ese nivel puede haberlos en cualquier momento. El canterano apela a desterrar otro posible mal inicio de partido que merme las opciones No permitir que el Real Madrid esté cómodo y pueda anotar con facilidad. Así lo logró hacer en el encuentro del martes. Si no era desde sus múltiples amenazas en el exterior -ahí contrastó su 42% en triples con el discreto 29% del Baskonia- fue a través del juego interior. «Tenemos que ponernos a defender desde el minuto uno y poner nuestro nivel de agresividad muy alto. Esto nos ayudaría a competir mucho mejor contra un equipo como el de Real Madrid», reconoció el capitán. Y desterrar esas desconexiones mentales que tanto han penalizado al equipo en los arranques de partido a lo largo de toda la temporada. El 26-17 fue la señal que auguraba una noche dolorosa. «Eso nos perjudicó durante todo el partido». Noticia relacionada Salto inicial Juanjo Brizuela Esfuerzo mental También creer en que puede lograrlo. Que llevarse el triunfo de una cancha casi inexpugnable no es misión imposible pese al varapalo del martes. «Sabemos que somos capaces de ganarles, además de ganarles aquí». Ya lo hizo el Baskonia hace unas semanas cuando logró imponerse a los blancos en la decisiva penúltima jornada de la fase regular. Si bien ese día el equipo blanco no se jugaba nada, el rendimiento azulgrana fue del máximo nivel. «Creo que con un poco más de paciencia, más energía y menos pérdidas somos capaces de competir muy bien contra este equipo», sentenció el capitán. La rápida recuperación de Moneke, un objetivo prioritario El Baskonia no pudo contar en el primer partido del play off con uno de sus puntales. Chima Moneke causó baja por la lesión en la pierna que sufrió en el encuentro contra el Maccabi de la semana pasada. Entonces se lastimó tras intentar una penetración y tuvo que abandonar el parqué sin casi poder apoyar el pie. Desde entonces se ha perdido los tres duelos disputados por los azulgranas -entre ellos, el triunfo clave del viernes contra la Virtus de Bolonia-, en los que ha dejado un hueco difícil de cubrir para un equipo no especialmente sobrado de efectivos y que está pagando el elevado esfuerzo al que le ha sometido el calendario. Sin un diagnóstico claro de la lesión que sufre, tampoco los plazos de recuperación están definidos. Pero el Baskonia trabaja para intentar contar con él lo antes posible. El ala-pívot nigeriano está integrado en la expedición azulgrana en Madrid. Ya vio el partido del martes desde la barrera. Será decisión de los servicios médicos del club si puede ya hoy vestirse de corto o debe seguir esperando para poder volver. Si bien es un jugador que por sus habilidades y protagonismo condiciona en gran forma el juego del equipo, también ha resultado durante el curso una baza muy valiosa para Dusko Ivanovic. En la Euroliga ha promediado más de trece puntos anotados por encuentro. El otro nombre sobre el que se han posado las dudas físicas en las horas previas al encuentro es Markus Howard. El escolta sí que pudo disputar el choque del martes, aunque mediado el segundo cuarto sufrió un golpe fortuito en la pierna con Rudy Fernández que le obligó a abandonar el parqué. Pudo regresar en el tercer cuarto y terminar el partido, aunque la buena defensa local consiguió minimizar su impacto. Aunque, pese a ello, fue el máximo anotador del equipo con quince puntos. Así, pese al percance, apunta a estar disponible esta tarde para Ivanovic.