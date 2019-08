Sin prisas con el nuevo gigante del Baskonia Velimir Perasovic imparte instrucciones a Youssoupha Fall durante un entrenamiento en la ciudad deportiva azulgrana. / Jesús Andrade El club azulgrana asume la necesidad de tener «un poco de paciencia» con la adaptación de Youssoupha Fall CARLOS PÉREZ DE ARRILUCEA Jueves, 22 agosto 2019, 22:34

Su planta de 221 centímetros de altura impone, pero su rostro transmite la timidez del muchacho de 24 años que lleva días adaptándose a una nueva realidad. Youssoupha Fall ha comparecido este jueves en la sala de prensa del Buesa Arena para iniciar la ronda de presentaciones de los nuevos reclutas a las órdenes de Velimir Perasovic. Optó por el francés como lengua para expresarse, con el consiguiente apoyo de una traductora. Su discurso no fue de párrafo largo, pero dejó entrever una sinceridad poco habitual a la hora de calibrar las dificultades a las que se enfrenta para encajar en el proyecto azulgrana.

«Vitoria es una ciudad muy tranquila, ideal para desarrollarme como jugador de baloncesto». Con esta frase de cortesía abrió el gigante senegalés su puesta de largo ante los medios locales. De entrada, el techo del equipo admitió sin sonrojo que es aún un jugador en crecimiento. Sus particulares condiciones físicas son un potencial a explotar, pero también esconden condicionantes a los que se tendrá que acostumbrar el resto del equipo cuando Fall esté en cancha. Apenas unos días de pretemporada y las tomas de contacto previas allá por el mes de junio le han servido para interiorizar que le espera un duro proceso de encaje. «Es bastante complicado, más de lo que esperaba. Va a ser muy distinto a jugar en Francia, pero tengo una grandísima oportunidad de aprender mucho jugando en la Liga española y en la Euroliga», destacó el interior africano con un semblante de modestia.

El director deportivo del Baskonia, Félix Fernández, acompañó a Fall en su comparecencia y también lanzó un claro mensaje de mesura respecto a un jugador «con unas características muy particulares» y del que conviene no esperar una eclosión instantánea. «Vamos a tener que tener un poco de paciencia con Fall. Debemos saber jugar con él. Vamos a necesitar tiempo, muchas horas de entrenamiento y de trabajo», recomendó el dirigente azulgrana.

Con tres años de contrato por delante tras un primer curso cedido en el Estrasburgo, Youssoupha Fall lucirá el dorsal 19 en su primera campaña en Vitoria. Comparte con Micheal Eric y el resto de la batería interior la responsabilidad de suplir la marcha del desbordante Vincent Poirier y la calidad de trazo fino de Johannes Voigtmann. Uno seguirá su camino en los Celtics y el otro en el CSKA mientras el Baskonia deberá buscar nuevos caminos para su juego interior. La comparación es una vía recurrente, aunque Félix Fernández entiendo que «son jugadores distintos». «Habrá que tener paciencia y más tiempo, pero no son ni mejores ni peores. Todos necesitarán su espacio y el juego tendrá que ser más equilibrado. Vamos a tener suficientes partidos en los que el entrenador podrá utilizarlos», reflexionó el director deportivo del Baskonia.

Un ritmo de vértigp

En principio, Fall no responde al patrón clásico de gigante torpón y lento de movimientos. El baloncesto moderno no admite semejante figura hoy en día. Sin embargo, el jugador senegalés tiene claro que hay un salto que salvar entre la cadencia de juego a la que ha funcionado hasta su llegada a la disciplina azulgrana y lo que le espera tanto en la competición ACB como en una Euroliga en la que el vértigo se redobla. «Lo más complicado será el ritmo, que es muy distinto en la Euroliga de lo que estoy acostumbrado en Francia. En cualquier caso, con el entrenador que tengo ahora creo que estaré listo en un mes. Hay muchas cosas que debo mejorar, pero es el trabajo lo que me ha traído hasta aquí».