Los problemas de espalda de Kotsar y varios resfriados debilitan al Baskonia

Tras las felicitaciones pertinentas al Gran Canaria por su título en la Eurocup, Peñarroya ha dejaba un señuelo. «Vamos a ver cómo llegamos notros el domingo», ha comentado en rueda de prensa. «Tenemos algún contratiempo físico esta semana que ver si llega el domingo», ha proseguido para después dar el nombre de uno. «Maik está con problemas en la espalda, a ver como evoluciona. Y hay algún proceso febril que a ver…»

Kotsar será duda hasta última hora y uno de los principales candidatos a ser el descarte obligatorio que Peñarroya deberá notificar a la ACB antes de las 14.00 horas del domingo. Del jugador o los jugadores con fiebre, resfriados,ha preferido no desvelar su identidad para no dar pistas a su rival del domingo a las 18:30 horas en el Buesa. «Un equipo al que Jaka Lakovic le ha puesto su sello y juega muy buen baloncesto. Tiene muchos registros. No es el más rápido pero sí de los que más recursos para plantearse problemas.».

El técnico azulgrana ha continuado diseccionando al Gran Canaria, que ayer apuró los actos de celebración de su primer título continental. «Algunos pensarán que vendrán desconectados de la celebración y tal, pero creo que vendrán con la moral por las nubes. Si están cómodos, con este estado anímico se convierten en más peligrosos». En las filas insulares militan hasta seis jugadores que han estado a las órdenes de Peñarroya: Salvó, Bassas, Benite, Albicy, Stevic, Shurna. «Ya les puse a Miquel y a Vitor que ya tienen un título europeo más que yo», ha desgranado sobre su mensaje de felicitación. El Baskonia les hará pasillo para reconocer su título.

Por último, el preparador catalán ha reconocido sentir todavía «resquemor» por tener que ver la Euroliga por la tele. «Un poco jodido porque es competición fantástica, con una igualdad tremenda menos en la serie del Barcelona, que ha estado muy sólido». El técnico ha celebrado que esta semana hayan pasado muchas cosas dentro de la pista y no fuera antes de reiterar su deseo de seguir ajetreado con las dos competiciones. «Yo querría estar jugando dos partidos entre semana. Si eso va a ser una ventaja para nosotros después del año que llevamos... Gran Canaria han ganado la Eurocup. Ya es de éxito absoluto. Y vienen a jugar contra el Baskonia, que les ganó muy bien en su casa. Tienen muy poco que perder y mucho a ganar»