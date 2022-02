Velimir Perasovic se dispone a acceder al Buesa Arena junto a los componentes del Unics Kazán a última hora de la tarde de ayer. / rafa gutiérrez

Velimir Perasovic | Entrenador del Unics Kazán «Sé que no puedo exprimir tanto a mis jugadores como me gustaría» El técnico croata, risueño por regresar a una ciudad que considera parte de él, dice haber entendido que «ya no se puede hacer la carga física de antes»