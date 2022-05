«No queremos volver a la Fonteta, hay que seguir», avisa Spahija

Satisfecho y con el objetivo de dar continuidad a lo visto en la Fonteta. De esta manera resumió Neven Spahija el rocoso encuentro del Baskonia ante el Valencia Basket, un duelo que no se resolvió hasta el último minuto del asalto de anoche, el primero de la serie de cuartos de final por el título de la ACB. «Quiero felicitar al equipo por un partido impresionante. No es fácil jugar aquí», comenzó diciendo el croata. «Nos ha faltado un poco de intensidad, pero hemos jugado con personalidad. Ésta es sólo la primera parte de la serie, necesitamos ir a casa y prepararnos bien el segundo partido, no queremos volver a La Fonteta», subrayó.

En referencia a lo que el Baskonia debe mejorar de cara al choque del fin de semana, el croata tuvo claro que «hemos cometido varios errores tanto en ataque como en defensa, hay que resolver eso con un baloncesto de más calidad. Para eso hay que trabajar mucho».

Los jugadores no estuvieron acertados en el tiro liberado, un aspecto que reconoció Spahija y que benefició al Valencia Basket a «acercarse en el marcador. Hemos controlado el resultado del partido en el 98% del tiempo total, pero ya sabemos que no es fácil mantener eso en este pabellón». Por último, habló sobre Mike Tobey, jugador diferencial para los valencianos en el último cuarto. «Es un jugador de mucha calidad, pero hemos hecho un buen trabajo defensivamente, ha sido un partido muy duro, muy igualado y donde cada balón y cada rebote ha decantado».

«Esto no ha terminado»

Por otro lado, el entrenador del Valencia Basket, Joan Peñarroya, se lamentó de las ocasiones desaprovechadas por los suyos en los instantes finales. El Valencia Basket no anotó ningún punto en los últimos dos minutos. «Nos ha faltado solidez y hemos perdido la inercia. Se ha convertido en una situación de cara o cruz. Ha ganado el Baskonia el primero, pero esto hasta que uno gana su segundo partido, no se acaba. Esto no ha terminado», dijo el catalán.