El rédito de Diop se congela en Gran Canaria

Una ocasión para neutralizar a un perseguidor en la clasificación

La vida sigue para el Baskonia después de concluir una Euroliga de sinsabores a pesar de la reacción en las últimas jornadas. Los apuntes de mejora de las precedentes jornadas continentales dejan entrever la esperanza de un cierre de temporada con mayor brillo. Ya metidos en primavera, el frente de la Liga ACB se abre para la escuadra azulgrana, obligada a una escalada continua en el frente doméstico para asegurarse el mejor puesto posible en los play off.

El duelo de hoy ante el Gran Canaria no es uno más en el itinerario. La escuadra insular llega al Buesa Arena como rival directo en una clasificación comprimida por las estribaciones por las que transitan ambos equipos. Los vitorianos se agarran a la séptima plaza con 14 victorias, una menos que la escuadra que dirige Porfi Fisac, convertida en perseguidora. La presión se mantiene a espaldas del Baskonia después del triunfo cosechado ayer por el UCAM Murcia en la cancha del Betis y que le permite situarse a la par que los alaveses en la tabla. Todo estar en un pañuelo y el plantel vitoriano busca hoy una victoria que le permita doblar apuestas en un esprint cerrado hacia el cierre de la fase regular.

El choque ante el Zalgiris dejó la inquietud sobre el estado físico de Wade Baldwin, que no pudo disputar el partido debido a molestias en el hombro. El base estadounidense es duda para el encuentro de hoy ante los canarios. El Baskonia no necesitó de su brillantez para superar a los lituanos, pero conviene no cargar la suerte en una plantilla que no va sobrada de efectivos.