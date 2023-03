El reto monegasco marca la ambición del Baskonia

Peñarroya demostró mantener los pies en el suelo en el mes de diciembre, tras doce victorias consecutivas y el equipo colíder de la Euroliga. No se dejó llevar por la decepción tras el fiasco copero y la dolorosa derrota de Bolonia. Y ahora, tras tres victorias consecutivas, contundentes ante el Valencia y el Granada y de mucho mérito y prestigio prestigio ante el Real Madrid, conserva la prudencia y reivindica la trayectoria del Baskonia. «El equipo no se ha caído nunca, ni siquiera tras los 'fatídicos' meses de enero y febrero en los que parecía que todo eran dudas», manifestó ayer en rueda de prensa.

A falta de siete jornadas para el final de la fase regular, el conjunto azulgrana ataca esta noche la oportunidad de acercarse al pase al play off y de situarse a solo una victoria de lograr el factor campo en los cruces. «La clasificación pasa por seguir ganando. No sé quién se atreve a decir quiénes van a ser los ocho primeros. Los únicos que están más o menos claros son los tres primeros. Del cuarto al duodécimo no apuesto por nadie».

«Creo en mi equipo, eh», corrigió apenas un segundo después, «pero la situación no está para mirar mucho, solo el día a día», prosiguió. «Hay resultados que están metiendo a todo el mundo en la pelea y así va a ser hasta el final, lo que hace de esta Euroliga una tensión extraordinaria». De esta guisa, el técnico apela por dejar a un lado la euforia de la victoria sobre la bocina en Madrid, en la cancha del líder, y centrarse en otro duelo de «máximo nivel».«Esperamos estar bien y con la ayuda del Buesa competirlo como venimos haciendo», insistió.

El preparador catalán intentó trasladar un mensaje de madurez del vestuario azulgrana. «No estamos en el primero ni segundo mes de competición. Si ganas, la moral está mucho más alta, pero somos conscientes de que en 48 horas la historia vuelve a empezar de cero. No te da tiempo ni de disfrutar, ni flagelarse mucho de los partidos. El equipo tiene esa responsabilidad y tiene que estar preparado ante un rival muy poderoso».El que más anota de dos puntos, «con jugadores muy verticales», y, a su juicio, el más atlético de la Euroliga con «una defensa presionante, que hace el campo pequeño».

Peñarroya volverá a contar con todos sus hombres a disposición. «En principio, sin novedad reseñable. Físicamente vamos a llegar bien, en condiciones de ganar». Tampoco hay cambios en el estado físico de Hommes, disponible para afrontar otro partido de alta exigencia en apenas tres días tras varios meses de molestias en su maltrecha rodilla izquierda. «Está jugando a buen nivel en los últimos partidos y no hay nada nuevo. No voy a decir el descarte», remachó.