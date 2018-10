Baskonia - UCAM Murcia La revancha del calendario El Baskonia, que jugó el viernes ante el Real Madrid, vuelve este domingo a la competición. / Daniel Pérez El Kirolbet Baskonia, con la novedad de Penava por el lesionado Shields, busca ante el Murcia el desquite doméstico tras dos derrotas europeas IÑIGO MIÑÓN Domingo, 21 octubre 2018, 00:20

El Kirolbet Baskonia busca en la Liga Endesa el desquite tras su mala semana europea. Es la parte buena de una agenda deportiva frenética que, si no permite regodearse en las victorias, tampoco admite lamentarte de las derrotas. Perder ante el Olympiacos, aunque sea en casa, y el Real Madrid no es ningún desastre, se mire por donde se mire. Cabeza arriba y vista en el siguiente compromiso, el de esta tarde ante el UCAM Murcia (Buesa Arena, 17.00 horas). Es la revancha del calendario, que, apenas 42 horas después de sucumbir en el WiZink Center, permite recuperar sensaciones y mirar hacia adelante con la perspectiva de la competición recién iniciada.

Con la novedad de Adjin Penava, que, si Pedro Martínez lo estima oportuno, puede debutar en la ACB tras ser dado de alta en lugar del lesionado Shavon Shields, que ya causó baja el viernes en Madrid por el golpe en la cara recibido dos días antes frente al Olympiacos, que derivó en mareos. El ala-pívot bosnio estrenó su particular ficha baskonista en el duelo europeo ante los blancos, aunque su presencia en pista, tres minutos con el choque decidido, resultó meramente testimonial. Entonces la rotación azulgrana ya acusó la ausencia del alero norteamericano con pasaporte danés, parcheada con Granger en el puesto de escolta y Janning compartiendo con Garino las responsabilidades en la posición de 'tres'. A priori, la competición doméstica debe penalizar menos esa carencia.

Sadiel Rojas es duda

El rival, además, también llega con bajas. Las de los lesionados Dejan Todorovic, Antelo y Alberto Martín, en el dique seco por un tiempo, además de la duda de Sadiel Rojas, en la misma posición que Shields. El alero dominicano iba a ser baja por una lesión en el codo izquierdo -el martes se anunció que estaría diez días fuera de las canchas-, pero el capitán universitario ya ha afirmado que espera competir en Vitoria y el entrenador, Javi Juárez, no lo descarta. «Lo mejor es que descanse, pero todos conocemos a Sadiel y no me veo con fuerzas para impedirle que viaje. Es el espíritu de este equipo, quiere probarse y para la plantilla es importante que esté con nosotros», explica el turolense.

Procedente de las categorías inferiores del Real Madrid, es el encargado de hacer olvidar al vitoriano Ibon Navarro, que dejó huella en la familia del UCAM. Muy renovado el conjunto murciano: las marchas de piezas clave como Benite, Hannah o Lima han sido cubiertas con los fichajes de Rudez, Milton Doyle o Askia Booker, aunque la voz cantante en la parcela ofensiva sigue siendo para el internacional británico Ovie Soko. De momento, una victoria y dos derrotas en Liga -tiene un partido menos- y paso firme en la Champions de la FIBA que tantas alegrías dio el pasado curso.