«Hemos sabido manejar el partido bien», subraya Perasovic

Perasovic El técnico azulgrana destaca la contribución colectiva y el reparto de minutos, con el tiro libre y el rebote como principales lagunas EL CORREO Domingo, 9 diciembre 2018, 19:38

Después del pico emocional del viernes en el vibrante duelo continental ante el CSKA, el Kirolbet Baskonia se enfrentaba a sí mismo en la Liga ACB. A esa lógica dificultad de mantener la tensión deportiva. La venció solo a ratos, pero Velimir Perasovic se quedó satisfecho en líneas generales con el rendimiento de su equipo. «En los dos primeros dos cuartos hemos tenido una defensa sólida y varios robos de balón y nos hemos puesto quince arriba. En el tercer cuarto hemos tenido una entrada muy mala y hemos tenido grandes problemas con el rebote y el tiro libre, que hemos fallado muchos y seguidos. Pero hemos sabido manejar el partido y hemos podido ganar sin muchas dificultades», explicó el entrenador baskonista.

En el capítulo negativo se quedaron el rebote y el tiro libre. Al técnico le fastidió más el primer aspecto. «La falta de tensión que provoca que te capturen rebotes ofensivos», concretamente. «Cuando te cogen tantos, sobre todo contra un rival que juega a posesiones largas, te desanimas, porque es trabajar para nada», apuntó el preparador croata. En la parte positiva de la balanza, la contribución colectiva y la posibilidad de repartir minutos. «Quería que todos participaran, que algunos que jugaron mucho el viernes pudieran descansar. Ilimane Diop ha hecho un gran partido y ha permitido que Poirier pudiera participar menos. Siempre es importante que todos podamos contribuir», dijo Perasovic.

Con el nombre propio del senegalés, que no estaba teniendo mucho tiempo de juego con el balcánico. «Todos tienen su oportunidades. Y si no juega bien no soy tonto como para quitarlo», apuntó el técnico.

Lezkano: «Han dominado»

Natxo Lezkano no puso ningún pero a la victoria alavesa, aunque «al final ha sido demasiado castigo» para su equipo. «Ha dominado Kirolbet Baskonia desde el principio. Hemos intentado estar ahí, defendiendo de diferentes maneras para que ellos tuvieran que pensar y variar su forma de jugar. La clave ha estado en las pérdidas que hemos tenido en la primera mitad, que les han permitido canastas fáciles. En el tercer cuarto hemos estado ahí, pero cuando el Baskonia ha reaccionado su dominio ha sido incontestable».