Sedekerskis encuentra su momento Tadas Sedekerskis penetra durante el Mundial sub'19 de Egipto, el pasado verano, en el que obtuvo una valoración media de 21,9. / FIBA El canterano será uno de los cupos del Baskonia en ACB, donde debe tener minutos SERGIO EGUÍA Jueves, 16 agosto 2018, 01:11

Veinte primaveras le conteplan. Casi como un foco de esos de los interrogatorios policiales en las películas. Presionando para que explote incluso antes de que empiece la temporada. Obcecados en acortar los tiempos lógicos en el desarrollo personal y deportivo de un joven al que, de no jugar al baloncesto, nadie le habría pedido aún ni que encontrara un trabajo.

Tadas Sedekerskis (Nida, Lituania, 1998) será jugador del Kirolbet Baskonia esta temporada. Es uno de los cuatro cupos que obligatoriamente deben estar en la plantilla ACB de Pedro Martínez. Será el más joven del 'roster', 20 años, y gozará de su primera gran oportunidad real de demostrar que merece un puesto en la primera plantilla del club al que llegó como cadete en 2013. Es su momento.

Le avala el paso al frente dado el curso pasado durante su cesión en el Nevezis lituano -promediando 9,3 puntos y 4,4 rebotes, con un 48,3% de acieto en tiros de tres- y la brillante trayectoria en las categorías inferiores de su selección. Hace dos veranos, en el Europeo sub'18 de Turquía, por ejemplo, acabó con la plata al cuello e incluido en el mejor quinteto de la competición tras firmar una media de doble-doble durante todo el torneo con 15,7 puntos y 10,2 rebotes.

En el debe, los 40 encuentros sin pena ni gloria en los que ya ha lucido la camiseta azulgrana. Fueron 37 en la temporada 2016-17 (más tres en los 'play off' de la anterior). Trece de ellos en Euroliga. Todo ello tras la cesión en el Huesca de Leb Oro, donde aportó 6,8 puntos y 2,4 rebotes por noche.

Hoy, reconocimiento médico

Todo eso no es más que pasado. En la temporada que empieza -el Baskonia regresa al trabajo este próximo lunes, tras pasar hoy y mañana los reconocimientos médicos- su rol tiene que ser completamente diferente. Los movimientos del mercado, precisamente, afianzan su papel, ya que es la pieza que más se asemeja y que mejor puede realizar la tarea que hasta la fecha había completado Janis Timma.

Sedekerskis no es un jugón, no se buscará sus propios tiros, pero es aplicado en defensa -con margen de mejora-, por lo general más alto que sus pares (201 centímetros) y ha pulido mucho la mecánica desde el perímetro. Además, juega por naturaleza con soltura por encima del aro, aportando una nueva opción al 'pick and roll' azulgrana.

Características que complementan a lo que aportarán los nuevos fichajes. Shavon Shields y Darrun Hilliard necesitan tener el balón en las manos para marcar diferencias. Sedekerskis lo hace sin él, incluso pudiendo jugar de espaldas al aro.

Claro que todo eso son solo conjeturas y será Pedro Martínez, cuando se reincorpore a los entrenamientos, el que decidirá la forma en la que sacar el máximo rendimiento al canterano. La polivalencia del grupo va a regalar un Baskonia capaz de jugar a muchas cosas diferentes al mismo tiempo. Fenerbahce, en el espejo.