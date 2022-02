Con Dusko Ivanovic, la mejor noticia de la temporada. Con Neven Spahija, un jugador secundario en la rotación. Tadas Sedekerskis asume con naturalidad la pérdida de protagonismo. «Ya he estado en esta situación más de una vez y no bajo la cabeza». Su proceso de formación le costó más de una temporada sentado en el banquillo hasta la llegada del montenegrino y recuerda a la perfección el camino a seguir. «Aprovecho que no estoy tan cansado para seguir trabajando, meter más horas y siempre estar preparado para si el entrenador me necesita».

El lituano tiene plena disposición para ayudar al equipo a salir de los males que le inundan. El canterano tiene claros los problemas que tiene el equipo sobre la pista. «Tenemos que ser mucho más agresivos en la defensa, pelear mucho más. El Baskonia es un equipo con mucho carácter y este año no lo estamos demostrando. Y en ataque, pasarnos más el balón, jugar más alegre», desgrana. Segundo jugador del equipo que pide públicamente en los medios del club más contacto con el esférico. El primero fue Fontecchio, con el que comparte posición exterior e interior.

Sedekerskis se mostró decepcionado por no estar jugando la Copa del Rey. «Tenemos la culpa todos, sobre todo los jugadores». Pero cree que lo mejor es «olvidarlo» y centrarse en la Euroliga y la ACB. «No tenemos que pensar en el top-8. Tenemos que ganar partidos, mejorar nuestra situación en la tabla y demostrar carácter para por lo menos estar orgullosos de haberlo dado todo». Más de lo mismo en la Liga. Mostrar otra cara para «llegar al play off con las mejores sensaciones».

La plantilla parece tener la teoría clara, pero ahora falta plasmarlo sobre la pista. El lituano reconoce que las dos jornadas libres a principio de la semana les viene muy bien para «descansar física y mentalmente con familia y amigos» y ahora espera «aprovechar el tiempo» de entrenamientos en una semana atípica sin viajes ni competición. «Estamos con ganas y vamos a sacarlo hacia delante», augura con optimismo, en la misma línea que declaró ayer Costello en una entrevista emitida por el club. «Creo que la gente se va a sorprender del paso adelante que vamos a dar». Que así sea.